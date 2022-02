Mercato : Manchester United veut Griezmann, Chelsea sur Thiago Silva, Depay vers l’AC Milan ?

Désireux de renforcer leur équipe, les dirigeants de Manchester United n’auraient pas renoncé à l’idée de recruter Antoine Griezmann. Dans le même temps, Antonio Conte pisterait Thigo Silva à Chelsea.

Le mercato hivernal approchant à grands pas, les clubs multiplient les pistes pour se renforcer. Ce lundi, les rumeurs concernent Manchester United, Chelsea et l’AC Milan. L’hiver s’annonce agité.

Griezmann vers Manchester United ?

Sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en 2021, Antoine Griezmann n’a jamais fait part de son intention de quitter les Colchoneros. Plusieurs clubs, comme le Paris Saint-Germain, sont toutefois intéressés par le Français. Selon le Sunday Mirror, le vice-président de Manchester United, Ed Woodward, serait en contact avec le club espagnol pour négocier le transfert de Griezmann l’été prochain. Si le joueur s’est récemment séparé de son agent, un transfert ne semble pas au goût du jour. Il possède une clause libératoire de 100 millions d’euros et.

Et maintenant Thiago Silva à Chelsea ?

Ce n’est plus un secret, Antonio Conte est à la recherche d’un défenseur pour renforcer Chelsea cet hiver. , l’Italien penserait à Thiago Silva selon la presse anglaise. L’entraîneur souhaiterait ainsi reformer la charnière centrale anciennement utilisée au PSG, David Luiz-Thiago Silva.

Depay vers l’AC Milan ?

Très peu utilisé par José Mourinho à Manchester United cette saison, Memphis Depay pourrait relancer sa carrière à l’AC Milan. Selon le Daily Express, les dirigeants rossoneri prépareraient une offre pour le Hollandais, qu’ils transmettraient aux Red Devils cet hiver. Dans le même temps, José Mourinho pourrait renforcer sa défense en recrutant Fabinho à l’AS Monaco.

Ruben Neves courtisé par les plus grands

A 19 ans, Ruben Neves est probablement le plus grand espoir portugais. Le milieu de terrain a disputé quatre rencontres de Liga NOS avec Porto cette saison et aurait déjà tapé dans l’œil des plus grands clubs européens selon le Sunday Mirror. La Juventus, Valence et Liverpool se seraient placés pour le recruter en janvier. Chelsea aurait pour le moment l’avantage dans le dossier.