Mercato : Manchester United veut s'offrir deux joueurs du PSG

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Il devrait y avoir plusieurs départs au PSG lors du prochain marché des transferts, dont certains importants. Ainsi, Serge Aurier et Blaise Matuidi devraient plier bagages. Et il est fort probable que tous deux se retrouvent dans le même club, à savoir Manchester United.

Comme l'été dernier, ça va bouger dans les rangs du PSG. En 2016, Paris a surtout recruté (Ben Arfa, Krychowiak, Lo Celso, Meunier, Jesé), ne cédant qu'un seul joueur important de son effectif (David Luiz, en plus de Lucas Digne et Benjamin Stambouli). Durant le prochain mercato, il devrait y avoir plus de mouvements. Maxwell devrait partir (retraite ?), Alphonse Areola s'interroge, Marco Verratti entretient le flou (mais il devrait rester a priori), Gonçalo Guedes est une énigme, l'horizon de Jean-Kévin Augustin à Paris est bouché...

Plus titulaire, las des critiques, Aurier voudrait partir

Surtout, le PSG devrait voir partir deux joueurs majeurs. Le premier était l'un des meilleurs joueurs d'Europe à son poste avant ses déboires de la saison dernière et l'arrivée de Thomas Meunier pour le concurrencer. Il s'agit de Serge Aurier. Selon L'Equipe, le latéral droit a refusé de prolonger son bail avec le club de la capitale. Il y a quelques temps, alors que l'épisode Périscope avait terni son image et qu'il avait eu un accrochage avec les forces de l'ordre, l'ancien Toulousain confiait qu'il était encore Parisien parce que Nasser Al Khelaifi, son président, le soutenait toujours.

Mais cette saison 2016-2017 est très probablement sa dernière. Serge Aurier a perdu sa place de titulaire au profit de Thomas Meunier. Après trois saisons au PSG, l'Eléphant voudrait tourner la page. Et d'après le média ivoirien Sportmania, il serait en discussions avancées avec Manchester United et même directement avec José Mourinho, qui cherche une alternative à Antonio Valencia (32 ans en août). Aurier est sous contrat à Paris jusqu'en 2019. Outre-Manche, les tabloïds annoncent même qu'un accord a été trouvé entre le joueur et MU. Les Red Devils devront faire un effort pour convaincre le PSG, qui n'est pas vendeur. Prix estimé : autour de 20 millions d'euros.

Déçu, Matuidi est sur le départ, et les Red Devils lui font de l'oeil

L'autre joueur sur le départ est Blaise Matuidi. Lors de son doublé salvateur inscrit à Metz mardi (victoire in extremis 2-3 de Paris), le milieu de terrain a, d'un signe avec les index, désigné la tribune présidentielle, où se trouvaient notamment Nasser Al Khelaifi et Patrick Kluivert, le directeur du football du club. L'ancien Stéphanois a entretenu le flou à propos de ce geste : "C'était personnel. (...) Les problèmes personnels viendront plus tard. Si je suis important ? Je ne sais pas (...)", a-t-il confié. De toute évidence, il y a un malaise entre le PSG et le plus ancien joueur de l'effectif pro (à égalité avec Javier Pastore, arrivé lui aussi en 2011).

Le quotidien Le Parisien confirme ce jeudi : le divorce est proche entre Paris et son vice-capitaine. L'international français était à deux doigts de s'engager avec la Juventus en août dernier jusqu'à ce qu'Al Khelaifi intervienne. Mais durant l'automne, Blaise Matuidi, qui est sous contrat jusqu'en juin 2018, a reçu offre de prolongation de deux ans assortie... d'un salaire quasi divisé par deux. De quoi irriter le n°14, qui a demandé une réévaluation. Quelque chose s'est néanmoins cassé à ce moment-là. Et la tendance d'Unai Emery à titulariser Adrien Rabiot à sa place le touche aussi. Par exemple, Matuidi n'a pas apprécié d'être sur le banc au coup d'envoi de la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco (4-1).

La séparation avortée l'été dernier est donc peut-être bien prévue pour dans quelques semaines. Et Manchester United est très intéressé par le joueur de 30 ans. José Mourinho compte apporter pas mal de changements à son équipe, notamment au milieu de terrain. Blaise Matuidi y aurait sa place, et le Bleu serait lui-même intéressé. S'il veut toucher une indemnité, le PSG - qui a acheté Matuidi 8 millions d'euros à l'ASSE - doit le vendre cet été ou jamais. Le club ne s'y opposera pas cette fois, et une indemnité comprise entre 10 et 15 millions d'euros pourrait suffire.