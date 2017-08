Mercato : Marseille et Nice recrutent des défenseurs, Arsenal et City à la lutte pour un arrière central, alors que Monaco a fait signer un nouvel un attaquant.

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le Mercato prend fin ce jeudi 31 août à minuit, et les clubs multiplient les efforts pour conclure leurs derniers transferts. C'est le cas en France où Monaco, Nice et Marseille se renforcent.

Nous vivons les dernières heures du Mercato, et les deux derniers jours vont être très intéressants. De nombreux joueurs de qualité n’ont pas encore trouvé le club qu’ils souhaitent, et plusieurs équipes sont encore à la recherche de talents. Voici un petit tour d’actualité des dernières infos du Mercato !





C’est officiel :





Aymen Abdennour est Marseillais !

Comme nous vous l’annoncions hier, le Tunisien de 28 ans Aymen Abdennour arrive à Marseille. Le FC Valence et l’OM sont parvenus à un accord pour un prêt. Ayem Abdennour sera présenté à la presse ce mercredi à la mi-journée au centre Robert Louis-Dreyfus. Courtisé par plusieurs clubs européens dont le Zenith, l’ancien défenseur de Toulouse et de Monaco a été séduit par le projet marseillais. Il s’agit de la 6ème recrue du club phocéen cet été.









Monaco recrute Keita Baldé

Avec le départ imminent de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, l’AS Monaco a recruté Jovetic. Mais les Champions de France souhaitaient avoir un troisième attaquant comme en début de saison dernière où ils pouvaient compter sur Mbappé, Falcao et Germain. Ils obtenu la signature ce mardi soir de Keita Baldé pour épauler Falcao et Jovetic. L’ancien joueur de la Lazio Rome n’est pas un pur avant-centre mais peut évoluer dans l’axe de l’attaque, en soutien d’un attaquant ou sur un côté. Il s’est engagé pour 5 ans, et pour un montant de 35 millions d’euros. L’an dernier le joueur de 22 ans avait inscrit 16 buts en 31 rencontres de Serie A l'an passé.









Marlon prêté à l’OGC Nice

Le défenseur du FC Barcelone rejoint les Aiglons sous forme de prêt pour deux saisons. Formé à Fluminense, Marlon Santos a passé sa visite médicale ce mardi. Il a essentiellement joué avec l’équipe B du Barça, mais il a aussi pris part à quelques matchs de l’équipe première des Blaugrana comme en Ligue des Champions contre le Celtic. Très athlétique (1m82 pour 80 kilos) ce défenseur central devrait aider le Gym à stabiliser sa défense, après un début de saison un peu difficile.









On en parle :





Arsenal et Manchester City à la lutte pour Jonny Evans

Le talentueux défenseur nord-irlandais de West Bromwich Albion a un nouveau prétendant. Suivi de près par les Citizens, Arsenal se mêle désormais à la lutte pour le recruter. La défaite contre Liverpool n’y est sans doute pas étrangère, mais la tâche sera dure puisque son club s’est déjà opposé à un transfert vers City. Selon Skysports, Arsenal est intéressé mais n’a pas encore formulé d’offre.





La Gazzetta annonce un intérêt de l’Inter Milan pour Moussa Sissoko

Du côté de Londres, la question de savoir si Moussa Sissoko continuera avec les Spurs se pose. L’international tricolore manque de temps de jeu du côté de Tottenham, et sa puissance ainsi que sa polyvalence ont semble t-il tapé dans l’œil des Nerazzurri qui réalisent un bon début de saison selon la Gazzetta dello Sport. Selon Skysports et son journaliste Gianluca Di Marzio, Tottenham souhaiterait un prêt avec une option d’achat obligatoire fixée à 25 millions d’euros.





Valence prêt à accueillir Gonçalo Guedes

Les contacts ont été établis depuis plusieurs jours, mais étaient dépendants de la venue de Mbappé à Paris. Mais selon Superdeporte, le site spécialiste du football valencien, l’arrivée de Guedes est imminente. Arrivée à Paris en janvier en provenance du Benfica, l’attaquant partirait en Espagne à Valence sous forme de prêt.