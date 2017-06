Mercato : Marseille et la rumeur Renato Sanches

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après un magnifique Euro 2016 où il a décroché le titre avec le Portugal et où il a été désigné meilleur jeune de la compétition, Renato Sanches rejoignait le Bayern Munich. Le milieu de terrain ne s’y est pas réellement imposé et pourrait quitter la Bavière un an après l’avoir rejoint. Si un prêt est envisagé, Marseille pourrait être intéressé par le profil du Portugais de 19 ans.





En quête de temps de jeu

Sous les ordres de Carlo Ancelotti, Renato Sanches n’a pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu. Apparu seulement 17 fois toutes compétitions confondues avec le Bayern, le jeune joueur n’a pris part qu’à 8 rencontres de championnat en 2017. Trop peu pour l’une des plus grandes promesses du football international. Selon Bild, et plusieurs médias allemands, le club réfléchirait à une solution.













Plusieurs clubs se montrent intéressés par le Portugais, dont la Juventus Turin, l’Inter, et Manchester United, tous très bien fournis au milieu de terrain. C’est d’ailleurs la concurrence de Xabi Alonso (désormais retraité), Vidal, Thiago Alcantara et Kimmich qui ont relégué Renato Sanchez sur le banc, voire en tribune. C’est pourquoi l’hypothèse d’un prêt semble plus crédible, et Marseille pourrait être une destination plus logique pour lui.





L’OM à la lutte avec Monaco

Dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, les médias allemands évoquent donc un intérêt de l’OM… et de l’AS Monaco. Les champions de France ont démontré que lorsqu’il fallait faire exploser des jeunes joueurs, le club du Rocher savait comment faire. Devant faire face aux sollicitations des plus grandes équipes européennes, les récents demi-finalistes de la Ligue des Champions pourraient perdre quelques joueurs clé cet été, et par conséquent chercher à se renforcer.

Pour Marseille, le projet en cours depuis quelques mois les a emmenés à une qualification en Ligue Europa et le profil de joueurs comme Renato Sanches correspond aux ambitions du club. Associé à Vainqueur et Lopez, le Portugais pourrait donner plus de rythme au milieu de terrain olympien, mais étant déjà polyvalent pour son jeune âge il pourrait aussi être une solution de remplacement à l’un des deux Marseillais.