Mercato : Marseille sur Stevan Jovetic ?

A 27 ans, Jovetic pourrait découvrir la Ligue 1 cet été. Après un prêt de 6 mois au FC Séville, l’attaquant monténégrin intéresserait les Olympiens, désireux de se renforcer dans le secteur offensif. Après deux saisons à City, et un an et demi à l’Inter, le buteur pourrait rebondir à l’OM.





Jovetic a su rebondir en Liga

La presse italienne a commencé en début de semaine à évoquer l’intérêt des phocéens pour le joueur qui appartient encore à l’Inter. Peu en réussite avec les Milanais lors de ses dix-huit mois en Lombardie, il a retrouvé un meilleur niveau à Séville, club avec lequel il a terminé à la 4ème place en Liga, inscrivant au passage 6 buts en 21 apparitions en Liga, dont notamment 3 réalisations contre le Real Madrid de Zidane lors de ses trois matches contre les Merengue (deux en Liga, une en coupe du Roi) !

Evoluant en pointe ou en soutien de l’attaquant, Jovetic a démontré lors de ses rencontres en championnat tout son potentiel devant le but, et le danger qu’il peut représenter pour les défenses adverses.









L’inter demande 14 millions !

Visiblement le FC Séville ne lèvera pas l’option d’achat pour le joueur, ce qui signifie qu’il devrait reprendre la saison prochaine avec l’Inter Milan. Mais les Nerazzurri ne sont pas contre l’idée de le céder à condition de recevoir une indemnité de transfert de 14 millions d’euros.

La presse transalpine évoque que l’Olympique de Marseille souhaiterait plutôt acquérir Jovetic contre une somme autour de 9 millions d’euros. Les prochains jours devraient nous en dire plus sur l’état des négociations entre l’OM, l’Inter et le joueur monténégrin.