Mercato : Mascherano officiellement en Chine, Bild évoque un salaire fou pour Aubameyang

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Longtemps jugé comme un moment d'ajustement pour l'effectif, le mercato hivernal semble de plus en plus prendre une nouvelle dimension. Si Philippe Coutinho, Virgil Van Dijk, Alexis Sanchez et Henrik Mkhitaryan ont respectivement rejoint le Barca, Liverpool, Manchester United et Arsenal, le marché des transferts réserve encore des surprises. La preuve.





Officiel : Mascherano prend la direction de la Chine

Ce mardi, le Barca avait officialisé le départ de Javier Mascherano. Si la nouvelle destination de l’international argentin avait été gardée secrète jusque-là, elle est désormais connue. Après sept ans et demi de bons et loyaux services pour le club catalan, le défenseur de 33 ans va donc rejoindre son compatriote Ezequiel Lavezzi au Hebei China Fortune, comme l’a indiqué dans un communiqué le club chinois. Toutefois, un mystère persiste toujours puisque le montant du transfert n’a pas encore été révélé.







Arthur aurait choisi le Barca

Le Barca prépare déjà le terrain pour le mercato estival. En effet, après avoir acheté Philippe Coutinho et Yerry Mina cet hiver, le Mundo Deportivo a confié que la pépite du Gremio devrait poser ses valises en Catalogne cet été. Une information avec laquelle le quotidien a fait sa Une. Pour acquérir ce milieu de terrain polyvalent, les dirigeants Blaugrana devraient débourser pas moins de 25 millions d'euros.

Bild spécule sur le salaire d’Aubameyang

Chaque jours qui passent, rapproche un peu plus Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal. En effet, Bild, a révélé qu'un accord devrait être trouvé autour de 60 à 65 millions d'euros avant la fin de la semaine entre le Borussia Dortmund et les Gunners. Cependant, ce qui fait beaucoup jaser Outre-Rhin c'est bien le salaire qu'il pourrait toucher à Londres. L'international gabonais pourrait avoir un salaire mirobolant de 20 millions d'euros par an, mais le média allemand ne précise pas si ce gain est brut ou bien net.