Mercato - Messi devrait prolonger avec le Barça, Guedes presque à Valence, Favre évoque l'avenir de Seri : le bulletin transferts de lundi

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Messi devrait bien signer un nouveau bail avec le Barça

Malgré les rumeurs concernant un départ du côté de Manchester City, Lionel Messi devrait bien signer son nouveau bail avec le FC Barcelone d'ici quelques temps.

C'est le journaliste Guillem Balague de Sky Sports qui rapporte l'information lundi. Selon lui, l'Argentin va rapidement prolonger son contrat jusqu'en 2021. Tout les parties sont OK sur le dossier.









Valence donne Guedes pour acquis, Nani fait partie des plans

De retour à Valence, après son voyage à Paris dimanche aux côtés de Peter Lim (le propriétaire de Valence, Anil Murthy, le président de Valence, a confirmé au média Plaza Deportiva qu'il considérait le dossier Gonçalo Guedes comme bouclé.

L'option menant à Andreas Pereira, le milieu offensif de Manchester United, serait elle beaucoup plus compliquée. Mais la direction du club a assuré avoir d'autres pistes dans ce secteur de jeu.

Quant au cas de Luis Nani, actuellement blessé, le mystère n'existe plus. Le directeur général du club, Mateu Alemany, a areconnu en marge de la présentation de Geoffrey Kondogbia que l'international portugais "faisait partie des plans."





Favre évoque le cas Seri

Interrogé sur le cas de Jean-Michael Seri en conférence de presse, lundi, à la veille du barrage retour de Ligue des champions entre l'OGC Nice et le Napoli, Lucien Favre s'est montré assez neutre sur le sujet.

"Il semblerait que ça s’amplifie, c’est vrai. En tout cas les bruits. On sait que jusqu’au 31 août, 1er ou 2 septembre, tout est possible dans beaucoup de clubs donc on prend ce qui vient et on se réjouit du match de demain. On veut faire un grand match et Seri sera là. C’est tout", a déclaré le Suisse.













Claudio Beauvue vers un départ du Celta ?

Selon les informations du quotidien AS, Claudio Beauvue pourrait quitter le Celta Vigo cet été un an et demi après son arrivée.

Selon AS, un prêt à Leganés serait vu d'un bon oeil par le joueur et le club madrilène. Le Celta, lui, préférerait un transfert.





Giuly de retour à l'ASM

Ludovic Giuly va continuer son rôle d’ambassadeur du club de la Principauté. L'ancien N.8 de l'ASM effectuera toute la saison 2017/2018 dans ce fauteuil qu'il avait occupé en fin de saison dernière.