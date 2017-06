Mercato : Mino Raiola confirme l’intérêt de l’OM pour Mario Balotelli

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Mino Raiola a évoqué l’avenir de Mario Balotelli dans les colonnes du Corriere dello Sport. L’attaquant italien, auteur d’une saison convaincante à Nice, intéresse visiblement deux clubs. Dont l’Olympique de Marseille.





Mino Raiola prépare son mercato

Mino Raiola est, au même titre que Jorge Mendes, un agent très puissant et influent dans le milieu du football. Il gère par exemple les intérêts de Zlatan Ibrahimovic ou encore de Paul Pogba. Il est également l’homme derrière le fantasque Mario Balotelli. L’été s’annonce des plus bouillants pour lui puisque certains de ses clients sont susceptibles de bouger. C’est notamment le cas de l’attaquant Italien, qui est parvenu à se relancer en France avec l’OGC Nice (15 buts en 23 matches de Ligue 1), club avec lequel il ne s’était lié qu’un an. Cela ne veut pas dire que Balotelli ne jouera pas pour les Aiglons la saison prochaine, une prolongation faisant partie des possibilités. Mais deux équipes semblent avoir passé un coup de fil à Mino Raiola.





« Il intéresse beaucoup le Borussia Dortmund et Marseille »

En tout cas, Mino Raiola a entretenu le flou sur l’avenir de Balotelli lors d’un entretien accordé au Corriere dello Sport. L’agent explique d’abord, « Balotelli me fait confiance. Son rendement à Nice a été positif, mais Mario doit donner encore plus parce qu'il en a les capacités. Je suis exigeant et il le sait. » Avant d’être moins catégorique, « Est-ce qu'il restera à Nice ? On verra. Il intéresse beaucoup le Borussia Dortmund et Marseille. » Les paris sont ouverts sachant que Balotelli connaît déjà la Ligue 1, mais pas la Bundesliga.



La tête d’affiche rêvée pour l’OM Champions Project ?

On sait que l’OM sera l’un des principaux acteurs du prochain mercato. Pour affirmer les ambitions de son Champions Project, les nouveaux dirigeants phocéens entendent investir pour renforcer l’effectif de Rudi Garcia. Ils auront également besoin d’une tête d’affiche pour porter l’équipe. Mario Balotelli a-t-il les épaules pour endosser ce costume ? Rien n’est moins sûr, mais il a le talent pour enflammer l’Orange Vélodrome et faire rêver les supporters, qui adorent se prendre d’affection pour les attaquants à forte personnalité (quand ils sont efficaces). En quelque sorte, l’Italien constituerait une sorte de pari. S’il s’avère payant, ce sera banco pour l’OM et on rappellera que Nice avait pris ce risque pour le résultat que l’on connaît.