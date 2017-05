Mercato - Monaco : Radamel Falcao veut « rester »

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Présent à Monaco pour le GP de Formule 1 se déroulant ce dimanche, Radamel Falcao a confié au micro de Canal+ qu’il souhaitait rester en Principauté la saison prochaine. Le Colombien a encore une année de contrat avec l’ASM.





« Je suis très content ici »

Revenu à Monaco après plusieurs prêts peu reluisants en Angleterre, Radamel Falcao se sent bien à Monaco. C’est en tout cas ce qu’il a confié samedi, en marge de la course de Formule 1 prenant place sur le Rocher ce week-end, « Je suis très content ici, j'ai encore une année de contrat. Cela dépend des dirigeants, mais pour ma part, je veux rester à Monaco ». A priori, Vadim Vasilyev devrait très bientôt lui proposer une prolongation de contrat, l’actuel le liant à l’ASM jusqu’au 30 juin 2018.



La saison de la renaissance

Touché par plusieurs pépins physiques et peu aidés par ses passages ratés à Manchester United et Chelsea, Radamel Falcao a signé une excellente saison pour son retour en Ligue 1. Auteur de 30 buts en 43 matches, toutes compétitions confondues, le Colombien a été l’un des principaux artisans des réussites de son club, matérialisées par le titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des Champions. Le fait qu’il se sente bien, comme il aime à le répéter, donne envie aux deux parties de prolonger l’aventure.



Lui, au moins, il restera

Les déclarations de Radamel Falcao ne manqueront pas de donner un peu de baume au cœur aux supporters de Monaco, inquiets de voir éventuellement leur équipe animer un peu trop le marché des transferts dans les semaines à venir. Après avoir enregistré l’arrivée du belge Youri Tielemans, l’ASM s’est séparée de Bernardo Silva, cédé à Manchester City. Le Portugais pourrait être imité par Benjamin Mendy, Fabinho, Bakayoko, Germain, Mbappé et Lemar.