Mercato : Morata et James Rodriguez sur le départ de Madrid, l’avenir de Dybala se précise et Alexis Sanchez tenté par la Série A !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les transferts se préparent dès le mois d’avril visiblement puisque de nombreux joueurs commencent à prendre une décision sur leur avenir ! Alvaro Morata, James Rodriguez et Paulo Dybala et Alexis Sanchez sont au programme de notre point mercato de ce jeudi 13 avril !





Morata vers la Premier League ?

L’ancien attaquant de la Juventus Turin ne parvient pas à s’imposer au sein de l’effectif surchargé du Real Madrid barré par Benzema. Pourtant Alvaro Morata a déjà inscrit 11 buts en 10 rencontres de Liga et 3 en 4 apparitions en Ligue des Champions. Il ne devrait pas avoir de problèmes à trouver des prétendants et dans un confidence au journal anglais The Guardian, il a confié son envie de jouer en Premier League en cas de départ de Madrid : « Soit je décolle, soit je finis par me contenter d’une position de confort, à jouer les matches de temps en temps. Je suis très heureux à Madrid et ils me soutiennent. Mais si une offre se présente et que les dirigeants du Real veulent me vendre, je ne devrais pas fermer la porte. J’ai adoré l’Italie, mais si un jour je dois partir, je suis sûr que ce sera pour la Premier League. » Etant donné les liens qu’il entretient avec Conte, il n’est pas exclu de le voir à Chelsea la saison prochaine.











James Rodriguez a l’embarras du choix

Pour le Colombien son départ de Madrid est quasiment programmé, étant donné son faible temps de jeu avec le Real et ses rapports un peu tendus avec Zidane. Le gaucher ne devrait pas avoir trop de problèmes pour trouver une formation pour l’accueillir, et selon le journal espagnol El Diario, Manchester city serait rentré en contact avec l’agent du joueur. Pep Guardiola aimerait beaucoup le profil du joueur, et le transfert pourrait se faire à hauteur de 55 millions d’euros selon nos confrères espagnols.











Alexis Sanchez annoncé en Italie

Depuis plusieurs semaines, la presse anglaise crie haut et fort qu’Alexis Sanchez ne portera pas le maillot des Gunners la saison prochaine, déçu par les résultats en dents de scie d’Arsenal. Calciomercato.com et The Telegraph croient savoir que la Juventus Turin et l’Inter Milan sont en première ligne pour recruter le Chilien. A l'image du PSG, de Chelsea et des deux clubs de Manchester, les prétendants ne manquent pas pour l’attaquant passé par le FC Barcelone et son nom va à coup sûr être l’une des attractions du mercato estival !







Paulo Dybala parti pour rester ?

Avec son festival contre le FC Barcelone, Paulo Dybala a rappelé à l’Europe entière pourquoi il était suivi par les plus grandes équipes du continent comme le Real et le Barça. Mais selon Tuttosport, l’Argentin de 23 ans sous contrat jusqu’en 2020 doit prolonger son contrat jusqu’en 2022 avec la Vieille Dame pour un salaire de 7 millions par an ! Avec la perspective d’un titre en Serie A et (au moins) une demi-finale de Ligue des Champions, on peut comprendre son envie de rester en Italie.