[Exclu Téléfoot] Moussa Dembélé ne quittera pas le Celtic Glasgow cet hiver

Courtisé par plusieurs grosses écuries européennes, Moussa Dembélé ne quittera pas le Celtic Glasgow cet hiver selon nos informations.

Auteur d’une première moitié de saison exceptionnelle sous les couleurs du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé attise logiquement la convoitise de plusieurs clubs européens. Avec neuf buts en 20 matches de Premiership, il serait dans les petits papiers de West Ham, mais également de Manchester City et Liverpool. Malgré l’appel du pied de ces différentes écuries, l’attaquant ne quittera pas le Celtic Glasgow cet hiver, selon nos informations.

Objectif : remporter le titre avec le Celtic

Arrivé au Celtic Glasgow l’été dernier, Moussa Dembélé s’est rapidement acclimaté à son nouvel environnement. Grâce à ses prestations notamment, les Bhoys occupent la première place du championnat, à 19 unités déjà des Rangers, deuxièmes au classement. Le Celtic, qui n’a toujours pas mordu la poussière en Premiership, a donc de grandes chances d’être sacré champion d’Ecosse. Moussa Dembélé, qui avait confié son envie de rester au Celtic à Téléfoot au mois de décembre, souhaite remporter le championnat avec son club. Un départ n’est donc pas au goût du jour.

Malgré l#39;intérêt de clubs anglais, dont West Ham, Moussa Dembélé ne quittera pas le Celtic cet hiver. #Mercato @telefoot_TF1 @celticfrance dash; Julien Maynard (@JulienMaynard) January 5, 2017

Brendan Rodgers souhaite le conserver

Moussa Dembélé souhaite donc rester au Celtic Glasgow cet hiver. Une volonté partagée par ses dirigeants et notamment son entraîneur, Brendan Rodgers. Le Nord-Irlandais n’a de cesse de le marteler, son protégé ne quittera pas l’Ecosse cet hiver, sauf énorme offre d’un club plus ambitieux. L’ancien du PSG pourrait ainsi plier bagages l’été prochain pour s’engager à Liverpool ou Manchester City, qui souhaiteraient le recruter pour la saison prochaine.

Dembélé, coqueluche des supporteurs

Si Moussa Dembélé se sent particulièrement bien en Ecosse, c’est parce qu’il bénéficie notamment du soutien infaillible des supporteurs du club. L’attaquant a su les convertir à sa cause, avec notamment un triplé face aux Rangers et un doublé contre Manchester City en Ligue des Champions. Il s’était confié à leur sujet au micro de Téléfoot en décembre : « Mettre un triplé ça marque. Celui-là va rester dans l'histoire des derbys désormais. Sans les supporters le Celtic ne serait pas un aussi grand club. Des supporters qui mettent une telle ambiance, ça ne doit exister que dans un ou deux autres clubs en Europe. »

Sacré meilleur espoir français de 21 ans ou moins et heureux détenteur du premier Trophée Téléfoot, Moussa Dembélé pourrait bien vivre une deuxième partie de saison idyllique avec un transfert vers un club plus ambitieux à la clé.