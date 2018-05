Mercato : Nolan Roux intéresse Reims

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Le Stade de Reims, monument historique de football français est de retour en Ligue 1. Et pour s’installer durablement parmi l’élite, le club champenois pourrait recruter en la personne de Nolan Roux un élément expérimenté. Le joueur du FC Metz, sous contrat jusqu’en 2020 pourrait rejoindre les rouges et blancs. Le club lorrain relégué, l’avant-centre auteur de 15 buts cette saison est forcément un atout offensif intéressant pour les rémois.





Champion de Ligue 2 avec une très large avance, le Stade de Reims aurait largement avancé les discussions avec Nolan Roux. Ancien attaquant de Lens, Lille, Saint Etienne et du Stade Brestois, le buteur a rarement déçu ses employeurs. Déjà auteur de 69 buts en Ligue 1, son efficacité a bien failli sauver le club lorrain. Le Stade Reimois a par ailleurs déjà entamé son mercato en faisant signer l’ancien havrais, l’ailier camerounais Virgil Pinson, pour un an avec deux années supplémentaires en option. A l’inverse, les champions de ligue 2 vont perdre Diego Rigonato, leur milieu offensif brésilien auteur de 7 buts et 11 passes décisives cette saison, élu meilleur joueur de Ligue 2, annoncé à Saint Etienne