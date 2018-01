Mercato : Remy retrouve un club, nouveaux défis pour Zlatan et Vidal ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les derniers jours du Mercato hivernal sont très rythmés. Zlatan Ibrahimovic, Arturo Vidal et Loïc Rémy au cœur des informations du jour alors que le Real Madrid pense à un renfort inattendu…

Avec la venue d’Alexis Sanchez, Manchester United a fait sensation lors de ce Mercato, mais cela ne pourrait pas s’arrêter là puisque Zlatan Ibrahimovic pourrait à son tour quitter le club. En Allemagne, Bild affirme que le Chilien Arturo Vidal ne sera plus bavarois la saison prochaine. Enfin, le Real Madrid est sur le point de se renforcer mais avec un joueur dont la presse parle peu…





ESPN annonce des discussions entre Zlatan et les LA Galaxy

A 36 ans, le Suédois Zlatan Ibrahimovic serait sur le point de découvrir un nouveau championnat. Selon ESPN, le club des LA GALAXY est proche de faire venir l’ancien attaquant du PSG dès cet hiver. Zlatan a disputé 7 rencontres avec MU pour un but, mais il n’a plus joué avec les Red Devils depuis le 26 décembre à cause d’une nouvelle blessure au genou.







Arturo Vidal, en partance pour la Premier League selon Bild et Sky Sport

Malgré ses 17 rencontres en Bubndesliga, le Chilien Vidal n’est plus un premier choix côté bavarois cette saison. L’explosion de Tolisso (17 matches également) pourrait entraîner son départ l’été prochain selon BIld qui pense que Chelsea où évolue son ancien entraîneur à la Juventus Antonio Conte serait prêt à l’accueillir. Selon Sky, Manchester United serait également intéressé par le profil du joueur.









Loïc Rémy prêté à Getafe (officiel)

Malgré un très bon début de saison à Las Palmas, Loïc Rémy a connu des difficultés avec son entraîneur. Ecarté du groupe depuis la fin décembre, l’ancien attaquant de l’OM et de Chelsea quitte Las Palmas 19ème, pour rejoindre Getafe, 9ème de Liga. Le joueur de 31 ans, auteur de 5 buts cette saison, est prêté jusqu’à la fin de la saison.









Diafra Sakho signe à Rennes pour 2 ans et demi (officiel)

Annoncé depuis quelques jours par la presse anglaise, et notamment le Daily Mail, et Ouest-France, l’attaquant sénégalais a signé avec le Stade Rennais ce lundi. Sakho était déjà suivi par l’équipe bretonne cet été mais cette fois-ci l’accord entre les deux parties a abouti. Blessé au genou depuis le début de l’année, il a tout même pris part à 14 rencontres de West Ham pour 2 réalisations. Sakho est désormais lié au Stade Rennais jusqu'en juin 2020.

S’il connait bien la France pour avoir joué à Metz entre 2010 et 2014, il effectuera ses premières apparitions en Ligue 1 puisque le club lorrain évoluait en Ligue 2 et en National à cette période.







Odriozola en direction du Real Madrid ?

Le nom d’Alvaro Odriozola ne vous dit peut-être rien mais il est l’une des plus belles promesses du football espagnol. Titulaire indiscutable sur le flanc droit de la Real Sociedad, le défenseur de 22 ans aurait conclu un accord avec le Real Madrid en vue d’un transfert cet été selon la presse espagnole et notamment El Mundo Deportivo. Il a été sélectionné à 2 reprises depuis 2017 par Lopetegui. Odriozola est sous contrat jusqu'en 2022 et sa clause libératoire est estimée à 40 millions d'euros.