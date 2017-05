Mercato - OL : Jean-Michel Aulas ouvre une nouvelle fois la porte à Hatem Ben Arfa

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Jean-Michel Aulas a toujours envie de recruter Hatem Ben Arfa, qui a débuté sa carrière professionnelle à l’Olympique Lyonnais. Alors que le club a déjà tenté d’enrôler le milieu offensif l’été dernier, son président n’a pas complètement fermé la porte à un retour de l’enfant prodige, en difficulté au PSG.





« S'il veut revenir, il faut que Hatem m'appelle »

Dans un entretien à paraître ce dimanche sur beIN Sports, Jean-Michel Aulas a révélé qu’il ne serait pas contre l’arrivée d’Hatem Ben Arfa à l’Olympique Lyonnais. L’été dernier, après une saison éblouissante avec Nice, l’international français avait déjà été courtisé par le président des Gones mais a préféré s’engager en faveur du PSG. En délicatesse chez le champion en titre, il pourrait être tenté de rentrer « à la maison » sachant qu’il y sera accueilli à bras ouverts. « S'il veut revenir, il faut qu'Hatem m'appelle, il a mon numéro. J'adorerais qu'il revienne, mais cette fois-ci, c'est à lui de m'appeler. » confie Jean-Michel Aulas.



Déjà des offres l’an dernier

Revenu en Ligue 1 avec l’envie de se relancer, Hatem Ben Arfa avait réussi son pari en choisissant Nice. Ses excellentes prestations avaient logiquement tapé dans l’oeil des autres équipes et, durant le dernier mercato estival, Lyon s’était positionné pour le faire revenir. Sur ce point, Jean-Michel Aulas explique, « Les offres qui ont été faites à Hatem étaient trois à quatre fois supérieures à celles que nous pouvions faire. Il m’avait dit à l’époque qu’il allait revenir. »



Une excellente idée ?

Ouvertement mis de côté par Unai Emery, Hatem Ben Arfa, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2018, ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale française. De fait, un come-back à Lyon pourrait être un excellent moyen de réaffirmer son talent aux yeux de tout le monde. C’est d’autant plus vrai que l’OL s’apprête à vivre un été très animé avec plusieurs départs attendus (Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Rachid Ghezzal) et, par extension, à compenser. Le club rhodanien aura besoin de sang neuf et, même si Hatem Ben Arfa a déjà porté ses couleurs, il pourrait faire du bien à l’effectif entraîné par Bruno Génésio. Surtout s’il retrouve le niveau qu’il a montré à l’OGC Nice après une saison frustrante à Paris.