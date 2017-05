Mercato - OL : Selon Yahoo Sport, Valbuena serait invité à quitter Lyon

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Privé de Ligue des champions la saison prochaine, l'OL va devoir dégraisser quelque peu son effectif. Mathieu Valbuena et son gros salaire pourrait en faire les frais selon Yahoo Sport.



Aulas doit se projeter



Maxime Gonalons et ses déclarations, Lacazette et son bon de sortie, Génésio et ses détracteurs... Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais s'était certainement imaginé une fin de saison en pente plus douce. Hélas, les (mauvais) résultats sont passés par là et, avec, le début des soucis. Privés de ligue des Champions, JMA va devoir revoir ses dépenses à la baisse même s'il s'en défend.

Valbuena poussé vers la sortie



Alors qu'il a récemment annoncé des investissements - "il y aura deux ou trois investissements très importants cette année. Il y a de nouveaux challengers. Marseille va faire un très gros recrutement l’année prochaine, il faudra être parmi ces équipes compétitives et ça suppose des investissements que nous allons faire"- , ces derniers seront sans doute liés à des départs. Le mercato estival s'annonce très mouvementé et si un cycle semble se terminer à l’OL avec sa génération de jeunes Gones (Ferri, Ghezzal, Fekir, Gonalons, Lacazette ou encore Tolisso pourraient plier bagages cet été), c'est un autre joueur qui devrait être poussé vers la sortie. En l'occurrence Mathieu Valbuena.



Destination un club étranger ?



Selon Yahoo Sport, le président de l’OL souhaiterait se séparer de son international français. Arrivé il y a deux saisons entre Rhône et Saône, l'ancien Marseillais touche le plus gros salaire du club (6M d'euros bruts par an) et est, de fait, un fusible potentiel à faire sauter. Des manœuvres auraient été entreprises en ce sens pour le céder à un club étranger plutôt qu'un club de Ligue 1.