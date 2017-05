Mercato - OL : Selon l'Equipe, Valbuena prié d'aller voir ailleurs

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Arrivée en grande pompe de Russie il y a deux ans à l'Olympique lyonnais, Mathieu Valbuena va certainement devoir s'exiler à nouveau.



Sa meilleure saison à l'OL



Avec 15 titularisations en L1 cette saison, Mathieu Valbuena n’a pas toujours eu droit aux meilleures considérations, malgré un apport offensif indéniable (10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues). Et si l’on en croit L’Équipe, la fin de l’aventure est proche. "Lyon ne veut plus de Valbuena", titre ainsi le quotidien sportif, qui explique que l’OL cherchera à le céder lors de ce mercato estival. Interrogé, le président du club Jean-Michel Aulas n’a pas donné davantage de précision : "Ça sera au futur directeur sportif et à l’entraîneur de trancher."

Fenerbahçe se montre intéressé



Deux ans après son arrivée du Dynamo Moscou et à un an de la fin de son contrat, l'international français se retrouve donc tout proche de la sortie. L'ancien Marseillais (32 ans) dispose même d'une proposition de Fenerbahçe qui lui offre un contrat de trois ans sur des bases salariales proches de celles dont il jouit dans le Rhône.

Traoré, Boudebouz, Pépé, Karamoh...



Pour le remplacer, on sait déjà que les recruteurs rhodaniens s’intéressent à Nicolas Pépé et Ryad Boudebouz. L’Équipe avance deux autres pistes : la première mène à Bertrand Traoré, prêté cette saison par Chelsea à l’Ajax Amsterdam. Le club anglais privilégierait un prêt mais le principal intéressé réclame un transfert. Le prix du joueur de 21 ans oscillerait entre 15 et 20 millions d’euros. L’autre recrue évoquée se nomme Yann Karamoh. Âgé de 18 ans seulement, l’ailier caennais a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives lors de sa première saison en Ligue 1. Son contrat court (jusqu’en 2018) le rend plus accessible que jamais pour l’OL.

