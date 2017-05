Mercato - OM : Gomis ou la tentation turque

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Toujours aussi incertain quant à son avenir alors que son prêt à l’OM arrive à son terme, Bafétimbi Gomis intéresserait, selon L'Equipe, plus que jamais Galatasaray qui serait disposé à lui proposer un contrat particulièrement juteux.

Gomis prends le temps



"C'est gentil de vouloir me garder mais j'ai déjà dit que je n'étais pas une doublure", a lâché Bafétimbi Gomis ce mardi soir via son compte Twitter, en réponse à un supporter de l’OM qui proposait au buteur français de rester au Vélodrome en tant que doublure la saison prochaine. Gomis, qui appartient toujours à Swansea (sous contrat jusqu’en 2018), ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais à la lecture de sa réponse, on sait déjà à quoi il ne ressemblera pas. Et dans le cas où l’OM chercherait à le conserver durant ce mercato - le conditionnel est de rigueur -, Andoni Zubizarreta devra faire avec la concurrence. Notamment celle en provenance de Turquie.Une offre

Une offre turque généreuse



Selon L'Equipe de ce jour, le club de Galatasaray aurait fait part de son intérêt certain à l'entourage du joueur ces derniers jours et au club auquel il appartient encore, Swansea. Le club satmbouliote serait prêt à proposer un contrat particulièrement juteux à l'attaquant de 31 ans : un salaire de 3,5 millions d'euros net par saison, sur trois ans. Cela pourrait bien sûr ne pas suffire même si le joueur serait plutôt à l'écoute de cette offre. L'été dernier, les dirigeants turques avaient déjà proposé à Lassana Diarra un contrat de trois ans, avec un salaire de 4 millions d'euros net par saison, plus un bonus de 1 million d'euros constitué de droits d'image et de primes, auquel le milieu n'avait pas donné suite.

Germain et/ou Giroud convoités



Auteur de 20 buts cette saison (son record en carrière), Bafétimbi Gomis a marqué les esprits mais pas totalement convaincu son directeur sportif Andoni Zubizarreta. Ce dernier devrait néanmoins formuler d'ici à la fin du mois une proposition contractuelle à ses représentants. En fonction du sérieux de la proposition, Gomis décidera de son avenir en toute sérénité, conforté par les appels du pied d'autres écuries européennes. En cas de refus de sa sa part, les pistes Valère Germain ou encore Olivier Giroud serait certainement réactivées avec davantage de consistance.



