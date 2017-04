Mercato - OM : la franche mise au point de Jacques-Henri Eyraud

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Vingt-quatre heures avant le choc entre Marseille et Saint-Etienne, déterminant dans la lutte pour la cinquième place européenne, Jacques-Henri Eyraud a réaffirmé les ambitions de l’OM en matière de recrutement, tout en indiquant que le club phocéen ne fera pas n’importe quoi non plus.





Des rectifications

Le président de l’OM avait à cœur d’infirmer quelques propos qui lui étaient attribués à tort. Lors d’une réunion avec des supporters, il aurait confié, « Nous avons dépensé plus de 42 M€ sur le marché cet hiver. Dans l’histoire de l’OM, c’est plus que sur n’importe quel mercato d’été… Alors vous pensez vraiment qu’on va faire deux petites recrues cet été ? » Des déclarations encourageantes pour les fans, mais finalement infirmées par l’intéressé depuis son compte Twitter, « Je n'étais pas présent à la réunion de lundi soir avec les groupes de supporters. Je n'ai donc pas tenu ces propos. »



« Nous ne sommes pas là pour ‘surpayer des joueurs’ »

« Nous ne sommes pas là pour 'surpayer des joueurs'. Si certains Présidents de Ligue 1 le pensent, c'est un problème...pour eux. » ajoute Jacques-Henri Eyraud, insistant sur le fait que l’OM ne dépensera pas son argent inutilement sous prétexte qu’il dispose d’une manne financière importante. Oui, le recrutement de Marseille s’annonce XXL et il sera essentiel pour permettre de remplir des objectifs à court, moyen et long termes. « Nous allons investir ce que nous avons prévu d'investir. Ni plus, ni moins. » tempère le président, en toute franchise et transparence.



« Fiez vous à MES déclarations »

Jacques-Henri Eyraud conclut son intervention sur les réseaux sociaux en sous-entendant qu’il ne fallait pas croire tout ce qui était écrit dans les médias, « Tout ceci consiste à vous faire monter dans les tours. Big ficelle. Fiez vous à MES déclarations. Pour le reste, soyez patients. On démarre un projet qui doit progressivement nous mener à jouer le titre et nous qualifier pour la CL. Cela prendra du temps. » Et, pour l’heure, son esprit est concentré sur la réception des Verts à l’Orange Vélodrome.