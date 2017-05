Mercato - Atlético Madrid : Selon El Mundo Deportivo, Lacazette chasse Gameiro...vers l'OM ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Selon El Mundo Deportivo, l'ancien attaquant du FC Séville et du Paris Saint-Germain devrait disputer son dernier match avec les Colchoneros ce dimanche.

Gameiro prié d'aller voir ailleurs



Une saison et puis s’en va, voilà ce que prédit la presse espagnole à Kevin Gameiro. Un an après son arrivée à l’Atlético Madrid pour environ 32 millions d’euros, l’attaquant français serait déjà sur le départ, à en croire El Mundo Deportivo, qui prétend ainsi que la réception de l’Athletic Bilbao, dimanche, pourrait être son dernier match sous le maillot rayé rouge et blanc. En fait, son avenir serait lié à la décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, sur l’interdiction de recrutement prononcée par la FIFA à l’encontre des Colchoneros, en septembre dernier.



Lacazette est attendu



Si cette sanction venait à être levée, l’Atlético pourra agir librement sur le prochain mercato et ainsi trouver un remplaçant à Gameiro qui a toutes les chances d'être ...Alexandre Lacazette. Le club de la capitale espagnole serait disposé à verser 50 millions d'euros à l'Olympique lyonnais pour s'attacher l'une des stars de la Ligue 1 qui ne sera pas retenu contre son gré par ses dirigeants.

La piste marseillaise réactivée



Du coup, la question du futur point de chute de Kevin Gameiro se pose. Et revient sur le devant de la scène les rumeurs persistantes du dernier mercato d'hiver qui l'envoyaient vers la cité phocéenne. A l’époque, l’ancien Parisien avait toutefois déclaré qu’il avait du mal à s’imaginer porter un jour les couleurs olympienne: "C’est très compliqué pour moi de signer à l’OM. Je suis supporter du PSG." Selon le quotidien espagnole, la réflexion du Français aurait évolué sur le sujet... Hors OM, des clubs chinois seraient prêt à faire des offres, tout comme le FC Séville, plutôt emballé à l’idée de retrouver son ancien attaquant.