Mercato - OM : la folle rumeur Mauro Icardi

Geste volontaire ou pas, le "like" de Wanda Icardi à destination de l'OM n'a pas laissé insensible les supporters de l'OM dans l'attente de plusieurs recrues majeures lors de cette intersaison.

Wanda aime l'OM



Ou l'art de savoir "liker" a bon escient... Wanda Icardi, femme et agent de Mauro Icardi, le buteur de l'Inter Milan, avait-elle de la suite dans les idées ou s'est-elle simplement laissée aller à un geste compulsif ? C'est la question que se posent ce lundi nombre de supporters marseillais au simple "like" qu'elle a envoyé sur Twitter en réponse à un message "Come to Marseille".



Icardi, une sacrée pointure



Réputée pour sa grande maîtrise des réseaux sociaux, on peut s'étonner que Wanda ait pu exciter intentionnellement une partie de la Twittosphère, dans cette zone bien délimitée du sud de la France. Car, depuis ce matin, nombreux sont les fans de l'OM qui se mettent à rêver de l'arrivée du buteur milanais sur le Vieux Port. Le coup serait beau pour un joueur qui vient de battre son record de buts en Serie A (24 buts et encore une journée à disputer).

Un joueur inaccessible ?



Pourtant, ce qui serait un vrai coup de ce mercato a peu de chances de voir le jour. Courtisé par les plus grands clubs depuis deux-trois ans, Mauro Icardi a encore annoncé vouloir continuer avec le club italien, malgré sa relation compliquée avec les supporteurs nerazzurri. Sa clause libératoire de 110 millions d’euros est trop importante pour l’OM et même les montants annoncés (entre 50et 70 millions) semblent au-dessus du budget marseillais qui souhaitait mettre entre 30 et 40 millions d’euros au maximum pour un grand attaquant. La romance d'Icardi avec le Vélodrome a donc de grandes chances de ne rester qu'à ce stade d'un "j'aime" sans conviction.

