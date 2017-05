Mercato - OM : Selon L'Equipe, Zouma est ciblé par Marseille

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Selon L'Equipe du jour, le défenseur international de Chelsea cadrerait parfaitement avec les ambitions et les moyens actuels de l'Olympique de Marseille.



[L'interview "Vous êtes plutôt" de Kurt Zouma]

Zouma refait parler de lui



Voilà Kurt Zouma de retour au coeur de l'actualité. Un peu moins de 24 heures après que le sélectionneur de l'équipe de France ait couché son nom dans la liste des 26 joueurs convoqués pour les trois prochains matches des Bleus, c'est le quotidien L'Equipe qui lui consacre une page dans son édition du jour. Le sujet du papier ? Un éventuel retour de l'ancien Stéphanois dans le championnat de France de Ligue 1 la saison prochaine du côté de Marseille.

Un jouer en manque de temps de jeu



Trois ans après son départ de l'AS Saint-Etienne, Kurt Zouma (22 ans) a vécu une année 2016 plus que compliquée la faute à une grave blessure au genou droit (ligament croisé antérieur) contractée en février de l'année dernière. De retour sur les terrains avec un temps de jeu réduit depuis décembre, le joueur de Chelsea a besoin de retrouver du temps de jeu et son meilleur niveau. De son côté, l'OM lancé dans la construction d'un effectif à la hauteur de leur "Champions Project", verrait d'un bon œil l'arrivée du défenseur central.

L'idée du prêt séduit l'OM



Si le club phocéen n'est pas le seul à se montrer intéressé par cette bonne affaire (Inter Milan, Valence), plusieurs paramètres pourraient faciliter la venue de l'ex-Stéphanois dans le sud de la France et séduire les deux parties : 1) la possibilité d'une adaptation facilitée pour le joueur par sa bonne connaissance de la Ligue 1. Un argument de poids à un peu plus d'un an du Mondial en Russie.; 2) l'idée du prêt qui séduirait le club de Franck McCourt qui aurait toujours les coudées franches pour recruter d'autres joueurs d'un calibre certain (défenseur central, attaquant de pointe...). L'affaire est donc à suivre de prêt.