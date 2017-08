Mercato : Ousmane Dembélé suspendu "jusqu'à nouvel ordre" par le Borussia Dortmund

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le Borussia Dortmund a décidé de suspendre Ousmane Dembélé "jusqu'à nouvel ordre". L'international français, désireux de rejoindre le FC Barcelone, avait séché l'entraînement cette semaine.





La sanction est tombée

Le Borussia Dortmund avait annoncé qu'il prendrait une décision concernant Ousmane Dembélé ce dimanche. Elle est désormais connue via un communiqué publié sur le site internet. Le club allemand, intransigeant, a pris la décision de suspendre l'ex-Rennais "jusqu’à nouvel ordre", probablement le temps que son avenir se décante. Pour rappel, le FC Barcelone est très intéressé par ses services et a formulé <strong>une offre de 70 millions d'euros (plus 15 en bonus)</strong> selon nos informations.



Focalisé sur le premier match de Bundesliga

Le board du BVB, composé de Hans-Joachim Watzke, de Michael Zorc et de Peter Bosz, s'est réuni samedi soir après la large victoire de Dortmund au premier tour de la Coupe d'Allemagne (4-0 face à Rielasingen). L'entraîneur Peter Bosz a précisé, "On se concentre désormais sur la préparation de l'équipe pour le match d'ouverture de la Bundesliga face à Wolfsburg, le week-end prochain. Ousmane Dembélé, bien sûr, a la possibilité de suivre un entraînement individuel, en dehors du groupe."





Pas de commentaire supplémentaire

Le club allemand a conclu son message, bref et efficace, en précisant qu'il ne fera pas de commentaire supplémentaire sur les faits. Autrement dit, il faudra attendre que la situation se décante du côté du joueur et du FC Barcelone, qui devrait revoir sa proposition à la hausse pour arracher la pépite française.