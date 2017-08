Mercato : Ousmane Dembélé va rejoindre le Barça

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs semaines de tractations, le transfert d'Ousmane Dembélé du Borussia Dortmund au Barça est en passe d'être finalisé. Montant du transfert ? 140 millions d'euros comme L'Equipe et Mundo Deportivo.

Ousmane Dembélé blaugrana, ce n'est plus qu'une question d'heures. Le feu follet du Borussia Dortmund est sur le point de gagner son bras de fer avec son club, lui qui ne s'entraînait plus depuis quinze jours.



Le deuxième joueur le plus cher de l'histoire

Hier, à Monaco, lors du tirage au sort de la Ligue des champions, les dirigeants du Borussia Dortmund ont rencontré leurs homologues du Barça et sont parvenus à un accord. Le BVB touchera 140 millions d'euros, bonus compris selon Mundo Deportivo. Le détail du montant est le suivant : 105 millions d'euros pour le transfert plus 35 millions d'euros de bonus. Le journal L'Equipe évoque un transfert de 150 millions d'euros bonus compris.

Agé de 20 ans, l'international français, non retenu par Didier Deschamps pour affronter les Pays-Bas et le Luxembourg, va devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar (222 millions d'euros).



Dortmund souhaite recruter Malcom

Ce transfert va également faire le bonheur du Stade Rennais, son club formateur. En effet, lorsque Dembélé a signé au BVB en 2016, un pourcentage à la revente avait été inclus dans la transaction. Rennes devrait ainsi toucher entre 30 et 40 millions d'euros.

Pour pallier au départ de Dembélé, Dortmund a exploré plusieurs pistes. Sa cible prioritaire est le Brésilien Malcom qui évolue actuellement aux Girondins de Bordeaux.