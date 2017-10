Mercato: Pastore tenté par l'Inter ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

La carrière de Javier Pastore au Paris Saint-Germain s'approche de la fin si l'on en croit les dernières informations de la presse italienne.

Henrique discute avec Sabatini



Malgré ses blessures à répétition, Javier Pastore, 28 ans, conserve une cote élevée. Comme confirmé aujourd'hui par le quotidien transalpin Tuttosport, et comme l'avait fait il y a un mois SportMediaset, le milieu de terrain est bel et bien sur les tablettes de l’Inter Milan. L'Espagnol Antero Henrique, directeur sportif du club parisien, aurait d'ailleurs entamé une discussion avec son homologue italien, Walter Sabatini. Ce dernier était déjà à l'origine de la venue du milieu argentin à Palerme en 2009, ce qui donne de l'épaisseur à l'hypothèse d'un transfert vers l'actuel leader du championnat d'Italie. Encore contrarié cette saison par des problèmes aux mollets, Pastore n'a plus joué pour le PSG depuis le 25 août (titulaire contre Saint-Étienne).



Joao Mario en retour ?



Acheté 42 millions d’euros par le PSG en 2011, Pastore n’était pas chaud pour quitter le club cet été, mais sa situation qui ne s’arrange pas pourrait le pousser à franchir le cap (il n'a disputé que 4 matches cette saison dont 2 comme titulaire). Une piste qui serait d'autant plus crédible que le PSG serait intéressé par le milieu portugais João Mario (24 ans), peu utilisé en Lombardie.