Mercato : Paul Pogba annule sa visite médicale avec Manchester United

Alors qu’il devait passer sa visite médicale à Miami pour faire un pas de plus vers Manchester United, Paul Pogba l’aurait finalement annulée après avoir suivi les instructions de son agent, Mino Raiola.

Les jours passent, mais le transfert de Paul Pogba ne se décante pas. Annoncé à Manchester United depuis une semaine, le Français est toujours un joueur de la Juventus Turin. La commission que doit toucher Mino Raiola retarderait l’officialisation. Dans l’ombre, le Real Madrid de Zinédine Zidane s’en frotte les mains.





La clause de Mino Raiola, point de discorde

SI la Juventus Turin et Manchester United se seraient mis d’accord sur l’indemnité de transfert concernant Paul Pogba, aux alentours de 120 millions d’euros, il resterait encore un point à régler. Selon AS, la Vieille Dame n’entendrait pas régler la commission de 25 millions d’euros que l’agent de Pogba, Mino Raiola, toucherait sur le transfert. Les dirigeants bianconeri souhaiteraient que leurs homologues de Manchester United la prennent en charge.

@MindThe_Agapism @forevruntd they are not talking about me, maybe another Dr Linfante? dash; IL (@italolinfante) 26 juillet 2016

« Pogba n’est pas un joueur du Real »

L’intérêt du Real Madrid pourrait également retarder le transfert de Pogba à Manchester United. Et pour cause, Zinédine Zidane souhaiterait toujours recruter le Français. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid s’est confié sur la Pioche : « Je ne sais pas s’il rejoindra le Real Madrid. Jusqu’au 31 août, tout peut arriver. Tous les grands clubs sont intéressés par Pogba, c’est un grand joueur et le Real Madrid recherche toujours les meilleurs. Mais Pogba n’est pas un joueur du Real, mais de la Juventus. Je ne peux pas en dire plus. »