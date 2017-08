Mercato : Paulo Dybala est plein d’amour pour la Vieille dame…

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après une nouvelle saison très aboutie avec la Juventus Turin, l’Argentin Paulo Dybala était au cœur des interrogations pendant ce mercato. Le Real Madrid et surtout le FC Barcelone semblaient garder un œil sur lui. Mais l’attaquant turinois compte bel et bien rester du côté du Piémont comme il l’a rappelé au sortir de la Supercoupe d’Italie.





"Si le président veut me garder, je resterai ici pour toujours"

Malgré la défaite face à la Lazio Rome (3-2) en Supercoupe d’Italie, Dybala (auteur d'un doublé ce soir là) considère toujours qu’il évolue dans l’un des plus grands clubs européens. L’an dernier il est passé tout près d’un triplé extraordinaire remportant le Scudetto, la Coupe d’Italie, mais échouant en finale de la Ligue des Champions.

Interrogé sur la suite de sa carrière, l’attaquant a affirmé vouloir s’inscrire dans la durée avec la Juventus Turin : « Je suis très heureux à la Juventus. J’ai prolongé mon contrat il y a 3 mois et le club m’a demandé de prendre le numéro 10. J’y ai pensé pendant deux jours et je me suis dit : pourquoi pas ? Je veux grandir ici. Si le président veut me garder, je resterai ici pour toujours. »







Le nouvel Alessandro Del Piero ?

A 23 ans, l’ancien joueur de Palerme va entamer sa troisième saison avec les Champions d’Italie. L’an dernier il a certes été moins prolifique que pour sa première saison (11 buts contre 19) mais il a démontré son influence sur le jeu des Bianconneri, et son association avec son compatriote Higuain sur le front de l’attaque a fait des merveilles. A eux deux ils ont inscrit 9 buts en Ligue des Champions (4 pour lui et 5 pour l’ancien madrilène).

Positionné en soutien de l’attaquant de pointe, il rappelle par son jeu, son habilité sur coup franc, sa technique et sa taille (1m77) Alessandro Del Piero (qui mesurait 1m74). L’international Italien est arrivé à la Juventus à 19 ans en 1993, pour n’en partir que 19 ans plus tard. A voir si Dybala écrira l’hisitoire de la Vielle Dame comme son glorieux prédécesseur. En tout cas pour le moment, il semble lui vouer le même attachement. Et à présent, il porte tout comme Del Piero, le fameux numéro 10.