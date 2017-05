Mercato - PSG : Perisic est une cible pour Paris

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Poussé vers la sortie à l'Inter Milan, Ivan Perisic serait une recrue potentiel pour le Paris Saint-Germain en quête d'un nouveau buteur et d'un remplaçant à Lucas et/ou Ben Arfa.

Paris cherche toujours un nouvel attaquant pour venir apporter un soutien à Edinson Cavani la saison prochaine. Des noms circulent mais, selon La Gazzetta dello Sport, celui d'Ivan Perisic semble être très concret.

La Quotidienne du 10/05 : Le mercato excite déjà la planète foot !

Paris veut renforcer son attaque



"Je confirme que je recherche un buteur. On analyse la situation pour faire le meilleur choix. Tant que personne n'a signé, je ne confirme rien", a récemment confié Patrick Kluivert. Si le directeur du football parisien a donc confié qu'il était à la recherche d'un buteur, autant dire que d'autres secteurs de l'effectif parisien doivent être renforcés. Et selon La Gazzetta dello Sport, le PSG viserait Ivan Perisic, l'ailier de l'Inter Milan...

L'Inter doit dégraisser



Selon la presse transalpine, une piste déjà activée dans le passé est de nouveau à l'ordre du jour. En l'occurrence celle menant à Ivan Perisic (28 ans). Contraint de faire un grand ménage dans son effectif, comme l'explique la Gazzetta dello Sport du jour, c'est pas moins de neuf joueurs qui seraient sur le départ. Et le PSG aurait fait son choix sur celui à recruter.

Entre 55 et 60 millions ?



Il s'agit du milieu croate de l’Inter Milan Ivan Perisc, lié aux Nerazzuri jusqu’en 2020 et mis sur le marché par ses dirigeants, malgré ses 10 buts et 8 passes décisives cette saison en Serie A. Une arrivée qui permettrait de compenser le probable départ de Lucas, voire celui d’Hatem Ben Arfa, dont l’avenir à Paris reste incertain. Capable d’évoluer sur les deux côtés, Perisic est également dans le viseur de plusieurs cadors de la Premier League, dont Liverpool. De quoi sans doute expliquer les espérances des dirigeants milanais, qui attendent entre 55 et 60 millions d’euros pour laisser partir le Croate, recruté 19 millions d’euros en provenance de Wolfsburg en 2015.