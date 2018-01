Mercato : Piqué prolonge, et des prêts en Premier League

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ce mercato hivernal touche à sa fin, et cela s’active dans tous les sens pour ces dernières heures ! En Angleterre notamment, Deulofeu, Sturridge, et Emerson se retrouvent au cour de l’actualité alors que Gerard Piqué prolonge avec le FC Barcelone





Piqué prolonge jusqu’en 2022

Sans surprise, le défenseur central du FC Barcelone a prolongé son contrat avec le club catalan. Il est à présent lié avec les leaders du championnat espagnol jusqu’en 2022. Formé à la Masia, Gerard Piqué s’est pourtant révélé avec Manchester United avant de revenir en Catalogne il y a 10 ans. Si sa prolongation n’est pas une surprise, la clause libératoire l’est bien plus, dans la mesure où elle est fixée à un demi-milliard d’euros !









Deulofeu quitte (encore) Barcelone

Revenu l’été dernier à Barcelone suite à des passages à Everton et au Milan AC, Gerard Deulofeu ne sera pas resté longtemps avec les Blaugranas. Peu utilisé cette saison (10 matches de Liga pour 1 but), le milieu offensif de 23 ans qui revient d’une blessure au genou qui l’a éloigné des terrains un mois, va retourner en Angleterre. Watford, 10ème de Premier League et le FC Barcelone sont parvenus à un accord pour un prêt jusqu’en fin de saison.









Sturridge prêté à West Brom

Il s’agit d’une très bonne affaire pour l’avant-dernier du championnat anglais. West Brom va en effet accueillir Daniel Sturridge qui n’entrait plus dans les plans de Klopp du côté de Liverpool. A 28 ans, l’attaquant va découvrir son 5ème club de Premier League après City, Chelsea, Bolton et les Reds. Cette saison il a joué 17 matches toutes compétitions confondues pour 5 sélections avec l’Angleterre. L’avant-centre est à la recherche de plus de temps de jeu pour participer en fin de saison à la Coupe du Monde en Russie.









Chelsea a trouvé son arrière gauche

Conte était intéressé par Dzeko, mais c’est finalement un autre joueur de l’AS Roma qui arrive à Londres. Emerson Palmieri devrait rejoindre Chelsea dans les prochaines heures selon Sky Sports Italia. Présent à Rome depuis 2015, le Brésilien de 23 ans n’avait pris part qu’à 1 match de Serie A (16 minutes) et 1 match de coupe d’Italie (90 minutes) surtout à cause d’une blessure au genou en juin 2017 qui l’a privé des pelouses jusqu’à début novembre 2017.









Bordeaux pense à un ancien d’Arsenal

9ème au classement, les Girondins ne comptent que 5 points d’avance sur le premier relégable. La 9ème attaque de Ligue 1 souhaiterait donc se renforcer cet hiver, et selon L’Equipe et Sud-Ouest, Gutavo Poyet souhaiterait faire venir le Danois Nicklas Bendtner sous forme de prêt. Passé par Arsenal ce grand avant-centre d’1m94 évolue à Rosenborg vient d’être sacré champion de Norvège en Décembre et il a aussi terminé meilleur buteur en 2017 avec 19 buts en 30 matches.