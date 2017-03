Mercato – Pisté en Bundesliga et en Ligue 1, Seref-Can Buyuk a séduit l'Europe

Par Rédaction avec A.C | Ecrit pour TF1 |

Seref-Can Buyuk a des prétendants en Europe et ils sont très prestigieux. Très régulier depuis son arrivée dans les équipes de jeunes du Havre en 2013, le milieu de terrain relayeur n’a pas laissé indifférentes les cellules de recrutement des ténors européens après trois saisons complètes dans les jambes.

En manque de temps de jeu avec les U19 du HAC cette saison, le natif de Montivillers a, selon les informations de Téléfoot, particulièrement attiré l’œil sur lui en Allemagne. Plusieurs clubs de premiers plans évoluant en Bundesliga, parmi lesquels le Borussia Dortmund, le Borussia VFL Mönchengladbach, Schalke 04 et le VFB Stuttgart (en lice pour la remontée dans l’élite), ont commencé à se positionner sur son cas.









Le nouveau Gündoğan

Doté d’un profil ultra polyvalent et moderne pour un milieu de terrain, Buyuk a développé des qualités de récupération / organisation, notamment depuis des positions très basses sur le terrain, semblables à celles d’un certain Ilkay Gündoğan, qui a fait le bonheur du FC Nuremberg, du Borussia Dortmund et de Manchester City depuis l’été 2016. Très fort sur coups de pied arrêtés, notamment sur coups francs, le N.7 des U19 du Havre, dont il était homme de base et capitaine la saison dernière, semble prêt pour faire le grand saut. Son profil polyvalent en fait en tous cas un candidat renforcé pour évoluer en Bundesliga.

International français U16, avant de choisir d’évoluer pour la Turquie chez les U17, l’ancien joueur de l’Entente-Sportive de Montgaillard (Le Havre), grand admirateur du joueur de Chelsea Ngolo Kanté, a, selon les informations de Téléfoot, également séduit quelques clubs français de son gros potentiel.

Source photo une : http://www.hac-foot.com/