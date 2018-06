Mercato : Les plans de Chelsea

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Distancé par Manchester City l’an passé en premier league, Chelsea se montre actif sur le marché des transferts. Au menu Bonucci, Alisson et Golovin.





Le club de Roman Abrahamovic a décidé de se montrer actif lors de ce mercato d’été. Les londoniens sont présents sur quasi tous les gros feuilletons de l’été. Dernier mouvement en date : la piste Leonardo Bonucci. Depuis que le Milan AC a été suspendu de coupes européennes par le Milan AC, le défenseur central de la Squadra Azzura est l’objet de toutes les attentions. Manchester United a été le premier à dégainer sur le coup. Mais selon la presse britannique Chelsea s’est sérieusement penché sur le dossier. Un dossier où les londoniens devront également affronter la concurrence de Manchester City, mais aussi celle du Paris Saint Germain.





Le feuilleton Golovin continue

Chelsea est par ailleurs très avancé sur un autre gros dossier : le gardien brésilien Alisson. Le portier de la Roma est pourtant l’une des priorités du Real Madrid. Le club d’Abrahamovic compte pourtant dans ses rangs l’excellent gardien belge Thibaut Courtois. Mais ce dernier arrive en fin de contrat dans un an et devrait refuser une prolongation. Chelsea pourrait alors accepter de s’en séparer. Selon Marca, les blues pourraient offrir 70 millions d’euros pour le gardien de la Selecao.



Enfin concernant le russe Golovin, vedette du premier tour du mondial dans les rangs de la sélection russe, Chelsea est aussi entré dans la danse selon le journal espagnol Il Mundo Deportivo. Jusqu’alors c’est le Barça qui était en pôleposition sur le dossier. Mais Roman Abrahamovic aurait fait jouer ses liens avec son collègue du CSKA Moscou Evgenil Lennorovich, et un contrat de 23 millions d’Euros aurait été proposé à Golovin. L’affaire n’est en tout cas pas close, puisqu’Arsenal se montrerait aussi intéressé par l’international russe.