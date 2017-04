Mercato: plusieurs clubs anglais s'intéressent à Eric Marester (RC Strasbourg)

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Eric Marester réalise une très bonne saison en Ligue 2. Ses bonnes performances suscitent l'intérêt de plusieurs clubs à l'étranger. Et le latéral droit, qui arrive en fin de contrat au RCS, n'y est pas insensible.

Après neuf années difficiles qui ont vu le club chuter jusqu'en CFA 2, le Racing Club de Strasbourg est en pleine résurrection. A six journées de la fin du championnat de Ligue 2, les Alsaciens sont bien placés pour faire partie des prochains promus en Ligue 1. S'ils battent Ajaccio ce lundi 17 avril, ils s'empareront seuls de la deuxième place, à trois points du leader Brest. Et si Strasbourg réalise une si bonne saison, c'est en partie grâce aux excellentes prestations d'Eric Marester.





Un joueur clé dans le renouveau strasbourgeois



Arrivé en 2015, le défenseur droit a été impérial lors de la saison 2015-2016 qui a vu Strasbourg conquérir le titre de National. Eric Marester, qui a disputé les 34 matches de cette saison au troisième échelon du football français, était incontournable au sein de la meilleure défense du championnat (seulement 19 buts encaissés). Le Guadeloupéen est aussi précieux cette année en Ligue 2. Il a déjà disputé 23 rencontres et aligne les bonnes performances.





L'Angleterre le veut



Son contrat au RCS s'achève en juin prochain, et Eric Marester s'interroge. L'ancien Monégasque soufflera ses 33 bougies dans deux mois et il serait enclin à relever un nouveau défi. Ces deux saisons en Alsace ont éveillé l'intérêt de plusieurs clubs en Ligue 2 mais aussi à l'étranger, notamment en Angleterre. N'ayant pas reçu de nouvelles de son entraîneur Thierry Laurey quant à une possible prolongation à Strasbourg, Eric Marester songe sérieusement à répondre aux sirènes du Royaume-Uni.