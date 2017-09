Mercato : En 2018, la Premier League fermera ses portes avant le début de la saison

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Ce jeudi, les clubs anglais ont décidé, lors d'une réunion, de raccourcir la période de la période des transferts en été et de la faire s'arrêter avant même le début de la saison de Premier League.

Les clubs anglais ont voté pour une restriction de la durée du mercato l'été prochain. Une petite révolution en soi.



Le mercato fermera le 9 août 2018



Ce jeudi marque assurément un tournant dans l'histoire du marché des transferts. Alors que l'idée avait été évoquée au début de l'été, les clubs de Premier League ont décidé de raccourcir la période du mercato estival et de la faire s'arrêter avant même la reprise du championnat à compter de la saison prochaine. En pratique, les clubs de Premier League ne pourront plus acheter de joueur après 18h le 9 août prochain. Ils pourront en revanche continuer de dégraisser leur effectif dans d'autres championnats.

Un désir de transparence



L'objectif est d'éviter que les clubs débutent le championnat début août avec une équipe qui sera différente au mois de septembre et surtout d'éviter les situations vécues par Liverpool, Dortmund ou encore Monaco cet été, avec des joueurs (Coutinho, Dembélé et Mbappé en l'occurrence), qui manquent les premières rencontres officielles de leur club en attendant d'être transféré (ou non).

Une Premier League affaiblie ?



A noter qu'il n'y pas eu unanimité des 20 clubs sur le vote effectué. Certains craignent en effet que la Premier League offre un avantage aux autres grands championnats qui, à l'instar du championnat turc cette saison, pourront encore recruter pendant près de trois semaines supplémentaires....sauf si ces ligues prennent une mesure similaire d'ici l'été prochain.