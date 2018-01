Mercato / Premier League - Selon la presse anglaise, Man City devrait renoncer à Alexis Sanchez

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

City devrait renoncer à Alexis Sanchez

Secousse en Premier League. Selon les informations d'une grande partie de la presse britannique - The Telegraph, la BBC, The Guardian, Daily Mirror - Manchester City devrait renoncer à recruter Alexis Sanchez lors de ce mercato hivernal.

Alors que le joueur disposait d'un accord avec le leader de la Premier League pour les termes de son contrat, le club anglais aurait décidé de faire machine arrière à cause du coût trop élevé de l'opération.

Celle-ci comprendrait le prix d'achat (six mois avant la fin du contrat du joueur), le salaire du joueur et les commissions d'agents. Un ensemble trop onéreux pour les dirigeants des Sky Blues qui ne voudraient pas mettre plus de 22 millions d'euros sur la table pour le transfert du joueur. Arsenal demanderait en effet la somme de 39 millions d'euros pour laisser partir son joueur.

Convaincu que le Chilien serait tenté de rejoindre l'Etihad Stadium et son ancien technicien à Barcelone, Pep Guardiola, le club anglais avait dans un premier temps décidé d'attendre jusqu'à juin afin de récupérer gratuitement le joueur. La blessure au genou contractée par Gabriel Jesus face à Crystal Palace, moins grave que prévue finalement (le joueur est écarté des terrains pour un mois), avait finalement fait changer bouger le club pour une arrivée anticipée.

Ce retrait survient également au lendemain de la mise en action de Manchester United dans le dossier. Selon plusieurs médias britannique, le pensionnaire d'Old trafford souhaiterait bel et bien s'attacher les services de l'attaquant polyvalent.