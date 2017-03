Mercato : Le prix de Vainqueur fixé, le FC Barcelone a fait une offre à Isco, le Real Madrid sur Alex Sandro

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

La Roma fixe le prix de Vainqueur, le Barça passe à l’attaque pour recruter Isco au Real Madrid, la Maison Blanche jette son dévolu sur Alex Sandro : découvrez toutes les informations et rumeurs mercato de ce mercredi 22 mars.

Trois millions pour Vainqueur

Désireux de conserver William Vainqueur, Jacques-Henri Eyraud pourrait bien voir son vœu exaucé. Actuellement prêté sans option d’achat par l’AS Roma à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain pourrait bien rester en France la saison prochaine. Ce mercredi, La Provence dévoile le prix que le club italien demanderait pour vendre définitivement son joueur à Marseille. Sous contrat avec la Louve jusqu’en 2018, le Français pourrait signer à l’OM contre trois millions d’euros. Une affaire pour un joueur qui s’installe comme le patron du milieu de terrain, et qui a répété son intention de rester dans le sud de la France.

Baromètre Téléfoot : 90% de chances de voir Vainqueur rester à l’OM

A ce prix-là, Marseille aurait tort de ne pas racheter William Vainqueur !





Isco vers le FC Barcelone ?

Cet hiver, la presse espagnole relayait un intérêt du FC Barcelone pour Isco, joueur de l’ennemi intime, le Real Madrid, en fin de contrat en 2018. Selon Mundo Deportivo, qui reprend une information de Diego Torres, journaliste à RAC1, le club catalan aurait même déjà transmis une offre à l’Espagnol : une prime de 20 millions d’euros à la signature s’il souhaite rejoindre le club libre en 2018, répartie sur les cinq années de contrat que lui offrirait le Barça. Isco serait déjà au courant de la proposition mais ne se serait pas encore prononcé. Le mois dernier, Mundo Deportivo expliquait que le Real Madrid avait inscrit une clause anti FC Barcelone dans le contrat de son joueur.

Baromètre : 10% de chances de voir Isco au FC Barcelone en 2018

Il n’y a plus eu de transfert direct entre le Real Madrid et le FC Barcelone depuis 17 ans. Si cette clause existe bel et bien, le FC Barcelone ne pourra pas recruter l’Espagnol, qui intéresse de surcroît d’autres clubs européens.

Le Real Madrid sur Alex Sandro

Mardi, la presse espagnole annonçait une liste de plusieurs noms susceptibles de renforcer la défense du Real Madrid la saison prochaine. Ce mercredi, A Bola évoque l’intérêt de la Maison Blanche pour Alex Sandro, le latéral gauche de la Juventus Turin. Pour l’attirer, le Real Madrid serait même prêt à débourser 45 millions d’euros. Chelsea serait également sur les rangs.

Baromètre Téléfoot : 10% de chances de voir un départ d’Alex Sandro

Les latéraux de très haut niveau ne sont pas légion sur le marché des transferts. La Juventus Turin n’a aucun intérêt à se séparer de sa pépite brésilienne, sous contrat jusqu’en 2020.