Mercato - PSG : Ben Arfa proche de la sortie

Par Matthieu LAURAUX

Hatem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain, l’histoire d’amour devrait s’arrêter l’été prochain. Selon les informations du Parisien, le milieu offensif songerait fortement à quitter le club de la capitale à la fin de la saison si Unai Emery venait à en rester l’entraîneur principal pour l’exercice 2017/2018.

En situation d’échec sportif cette saison à Paris après un exercice 2015/2016 très régulier avec l’OGC Nice, Ben Arfa n’a pas réussi à convaincre Emery sur le long terme malgré un début d’hiver convaincant. Selon le quotidien français, l'ancien entraîneur de Séville et Valence aurait reconnu en privé que le joueur n’avait pas réussi à saisir sa chance.









"Hatem travaille comme un fou"

Après un début de saison qui avait tourné au vinaigre, l’international français pensait pourtant avoir pris le bon chemin durant l'automne en en enchaînant les rencontres. Avant de déchanter depuis le début du mois de décembre dernier où Emery a compté ses minutes passées sur la pelouse. Ben Arfa n’a été titularisé qu’à une seule reprise en Ligue 1 depuis le 30 novembre dernier (face à Lille le 7 février dernier). Sur le banc lors de la double confrontation contre le FC Barcelone en Ligue des champions, l’ancien joueur de Newcastle n’a pas eu l’opportunité de s’exprimer lors des grands rendez-vous du club de la capitale. Resté sur le banc lors des réceptions de Monaco et Lyon en Ligue 1, il n’a disputé que 7 petites minutes lors du succès parisien au Vélodrome face à l’OM (1-5).

Selon Le Parisien, Ben Arfa souhaiterait bien continuer l’aventure au PSG et aller jusqu’au bout de son contrat qui doit expirer le 30 juin 2018. Mais il ne voudrait pas revivre une autre saison à jouer les doublures ou les troisièmes choix. Son avenir dépendra de celui d’Emery, également sous contrat jusqu’en juin 2018.

Interrogé par Le Parisien, Jean-Jacques Bertrand, l’avocat du joueur, a expliqué que la détermination de l’ancien joueur de l’OL et de l’OM restait intacte pour la fin de saison. "Hatem travaille comme un fou, Il regrette de ne pas avoir plus de temps de jeu, c'est une banalité de le dire, et quand on a sa volonté, on espère en obtenir plus. Il a forcément des interrogations mais ce n'est pas d'actualité. De gros challenges attendent le club d'ici à la fin de saison et il espère y prendre sa part."

La saison de Ben Arfa au PSG en chiffres :

31 rencontres - 2 buts / 6 passes décisives

9 titularisations toutes compétitions confondues : 5 en Ligue 1, 1 en Ligue des champions, 2 en Coupe de France et 1 au Trophée des champions

Ligue 1 - 23 rencontres - 0 but / 2 passes décisives

Ligue des champions - 3 rencontres - 0 but / 0 passe décisive

Coupe de la Ligue - 2 rencontres - 0 but / 0 passe décisive

Coupe de France - 2 rencontres - 1 but / 4 passes décisives

Trophée des champions - 1 rencontre - 1 but / 0 passe décisive





