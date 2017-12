Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Lassana Diarra a rompu son contrat avec Al-Jazira, club qu'il avait rejoint après son départ de l'Olympique de Marseille. Il paraît que le PSG cherche une sentinelle pour soulager Thiago Motta…





"Consentement mutuel"

Al-Jazira et Lassana Diarra, c'est terminé. Alors que l'ex-international français s'était engagé avec le club des Emirats arabes unis jusqu'en 2020, les deux parties se sont finalement entendues pour une rupture de contrat par "consentement mutuel". Cela signifie que le milieu de terrain est désormais libre de s'engager où il le souhaite et sans que son prochain club n'ait à payer quoi que ce soit. Une bonne affaire ?



Il paraît que le PSG cherche une sentinelle

Une bonne affaire que saisira peut-être le PSG, qui cherche une sentinelle de métier pour soulager un Thiago Motta un peu trop vieillissant et renforcer son entrejeu au regard des échéances à venir. Le fait est que Lassana Diarra pourra disputer la Ligue des Champions et ne représenterait pas un grand risque financier pour les dirigeants du club de la capitale. Car on rappellera que le PSG, dans le viseur du fair-play financier, doit d'abord penser à vendre avant d'acheter, un argument de plus en faveur de Diarra.





Quel état de forme ?

Mais il reste néanmoins à voir dans quel état de forme est Lassana Diarra. Son passage à Marseille fut réussi mais son âge - 32 ans - et ses derniers mois - peu de matches compétitifs disputés - ne jouent pas pour lui. Dans tous les cas, le PSG aurait tort de ne pas se poser la question dans les jours à venir.