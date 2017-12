Mercato - PSG : Kevin Trapp pourrait faire ses valises

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'agent de Kevin Trapp a été transparent sur la situation de son joueur : le gardien n'exclut pas un départ cet hiver.









Certains veulent partir

Dans l'obligation de vendre pour équilibrer ses comptes, le PSG s'apprête à vivre un mercato d'hiver tumultueux. Certains joueurs, pas suffisamment utilisés à leur goût à quelques mois de la Coupe du monde, ont la bougeotte. C'est notamment le cas de Kevin Trapp, le gardien passé de numéro 1 à doublure d'Alphonse Areola après une saison d'alternance très mal gérée par Unai Emery.





Trois petits matches comme titulaire





Deux matches de Ligue 1 et une rencontre de Coupe de la Ligue pour 270 petites minutes : voilà le temps de jeu de Kevin Trapp depuis le début de la saison. Famélique quand, en face, Alphonse enchaîne les journées de championnat et les matches de Ligue des Champions. En novembre dernier, l'Allemand ne cachait pas la réalité, "Si je veux aller au Mondial, et c'est mon grand objectif, je sais que je dois jouer". Pour le moment, la Russie semble loin.





Départ en cas d'opportunité





On imagine que Jörg Neubauer, agent de Kevin Trapp, est en train de s'activer pour lui trouver un point de chute intéressant, susceptible de lui garantir une place dans le onze pour bénéficier d'une exposition maximale pour la sélection. Dans les colonnes de Sport1, il a confié, "Si une opportunité apparaît, Kevin quittera Paris". La porte est donc bel et bien ouverte et il reste à voir la position du PSG sur le dossier.