Mercato - PSG : L'AS Roma aurait fait d'Emery sa priorité pour remplacer Spalletti

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Et si Unai Emery rejoignait l’Italie ? Selon les informations du Corriere dello Sport, le profil du technicien du Paris Saint-Germain plairait énormément aux dirigeants de l’AS Rome, actuellement en quête d’un successeur à Luciano Spalletti, qui ne devrait pas rempiler après un an et demi passées aux commandes de la Louve. Le Basque serait même en tête de liste de la direction du club.

Sous contrat jusqu’en juin 2018 avec Paris, Emery bénéficierait donc d’un point de chute assuré en cas de départ prématuré. Il pourrait retrouver dans la capitale italienne Monchi, qui a officialisé son départ du FC Séville la semaine dernière, dont le profil serait sérieusement envisagé pour le poste de directeur sportif.

Sampaoli et Montella également sur les tablettes des dirigeants de la Roma

Annoncé tout proche de s’engager avec la Roma, dans la foulée de son départ du SFC, l’Andalou avait rapidement démenti s’être engagé avec le club italien, avant de reconnaître qu’il existait bien des contacts. "Je n’ai rien signé. C’est vrai que la Roma est l’une des équipes qui a montré le plus d’intérêt, mais ce n’est pas la seule", avait indiqué l’ancien cerveau du Sevilla FC.

Dans l’air depuis plusieurs semaines, la succession de Spalletti fait grandement parler dans la capitale italienne. Outre Emery, le Corriere dello Sport a également évoqué deux autres pistes potentielles pour la Roma : Jorge Sampaoli, l’actuel entraîneur du FC Séville, également recruté par Monchi en Andalousie, et Vincenzo Montella, l’ancien attaquant du club, qui avait déjà passé six mois aux commandes de la Roma de janvier à juin 2011.

















Bonus Téléfoot - Paris, les coulisses de l'exploit