Mercato - PSG : Selon The Sun, Chelsea a fait une offre à Verratti

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Les Blues et Antonio Conte auraient fait une offre de 64 millions d'euros pour s'attacher les services de Marco Verratti. Le quotidien anglais affirme néanmoins que l'ancien joueur de Pescara n'est pas favorable à un départ du club de la capitale française.

Paris est entré dans le rang



Drôle de fin de saison pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Toujours sous les feux des projecteurs parce que Paris restera toujours Paris, ils ne récoltent pas les lauriers qui les accompagnaient à chaque fin de saison depuis 4 ans. Après avoir manqué le coche en Ligue des champions (élimination en 8es), le PSG a officiellement abandonné son titre de champion de Ligue 1 ce mercredi soir. Déjà vainqueurs de la Coupe de la Ligue, il essaiera de limiter la casse en remportant la finale de la Coupe de France contre Angers. Du coup, plus que d'ordinaire, la question de l'avenir des cadres d'une équipe aux performances déclinantes se pose. Celui concernant l’avenir de Marco Verratti au PSG notamment.



Chelsea prêt a débourser 64 millions



Selon le site du journal The Sun, le coach de Chelsea, Antonio Conte, aimerait s’appuyer sur au moins un nouveau milieu axial la saison prochaine et a, de fait, songer à son compatriote Marco Verratti, séduit par l’intelligence de jeu et la qualité de passes du natif de Pescara. Le club anglais de Roman Abramovitch aurait proposé environ 55 millions de livres sterling sur la table (64 millions d’euros) pour tenter de déloger "Petit hibou". Une indemnité de transfert insuffisante qui n'a pas fait sourciller les dirigeants du Paris Saint-Germain.



Marquinhos confiant pour Verratti



D'autant qu'à écouter Marco Verratti(24 ans), l'option d'un départ n'est pas vraiment une priorité: "Oui, j'ai encore quatre ans de contrat. Sûr ? Oui, j'ai un contrat et on va le respecter. Si je suis demandé ? Le football, c'est aussi ça, il y a les autres équipes mais j'ai un contrat avec le PSG, je suis bien ici, je joue pour un grand club et c'est bien comme ça." Et si le flou est entretenu sur l'avenir de l'Italien, Marquinhos s'est chargé de rassurer les supporters parisien hier lors d'un live Facebook organisé par Eurosport. Le défenseur central du PSG a tenu à mettre les choses aux clairs : "L’avenir de Verratti ? Il se trouve très bien à Paris. La ville est magnifique, il y a tout ce qu’il faut et on est tous bien ici."