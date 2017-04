Mercato - PSG : Manchester United miserait 60 millions d’euros pour Marquinhos

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

José Mourinho a visiblement coché beaucoup de noms sur sa liste de recrues potentielles pour renforcer Manchester United la saison prochaine. L’une d’entre elles nous mène vers la capitale française et le PSG. Car le coach portugais rêve de Marquinhos.





Priorité de José Mourinho pour la défense centrale

Grâce à une enveloppe bien remplie, Manchester United va énormément se renforcer cet été et on peut s’attendre à voir débarquer des joueurs sur chacune des lignes. Pour la défense, José Mourinho n’a visiblement qu’un nom en tête : Marquinhos, le jeune brésilien du PSG. À en croire le Daily Mirror, le Special One doute des capacités de Chris Smalling et de Phil Jones. Très mécontent des performances du duo, il rêve d’associer Marquinhos à Eric Bailly tandis que la blessure de Marcus Rojo oblige les dirigeants des Red Devils à recruter dans ce secteur.





60 millions d’euros sur la table ?

En tout cas, Manchester United n’hésitera pas à signer un gros chèque pour s’attacher les services d’un défenseur d’ores et déjà expérimenté à seulement 22 ans. Et alors que le quotidien portugais A Bola évoquait la somme de 45 millions d’euros, le Daily Mirror va plus loin en annonçant un transfert qui pourrait être chiffré à 60 millions d’euros. Une somme que pourrait se permettre l’équipe anglaise en vendant De Gea au Real Madrid pour 75 millions d’euros.



Rumeur de plus en plus insistante

Manchester United n’est pas le seul club à insister pour tenter de s’offrir Marquinhos. On a déjà entendu des bruits de couloir faisant état d’un vif intérêt de la part du FC Barcelone, qui a des besoins défensifs certains au vu de la saison qu’il est en train de vivre. De toute évidence, le Brésilien pourrait être tenté d’aller voir ailleurs, sachant qu’il n’a toujours pas prolongé au PSG. Pour le moment, il est sous contrat jusqu’au mois de juin 2019 et l’éclosion de Presnel Kimpembe pourrait inciter les dirigeants à céder Marquinhos, acheté un peu plus de 30 millions d’euros à l’AS Rome en 2013. La plus-value serait visiblement plus qu’intéressante.