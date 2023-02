Mercato - PSG : Marquinhos veut aller au FC Barcelone

Marquinhos veut quitter le PSG et, selon la presse catalane, aurait faire part de ses velléités de départ à ses dirigeants. Il irait bien évidemment au FC Barcelone.

Selon la presse catalane, Marquinhos devrait prochainement quitter le PSG pour signer en faveur du FC Barcelone.





Performances XXL, temps de jeu XS

Marquinhos rumine sa situation au PSG. Malgré des prestations haut de gamme, le joueur brésilien n’a jamais été considéré comme un titulaire par Laurent Blanc. Barré par ses compatriotes David Luiz et Thiago Silva en défense centrale, il a parfois dépanné à droite. Une situation qui l’a particulièrement agacé, lui qui aspire à plus de temps de jeu. Et, visiblement, même le limogeage de l’entraîneur français ne le fera pas changer d’avis : Marquinhos veut partir.



Le FC Barcelone l’accueille les bras ouverts

Le quotidien en a fait sa une samedi : « Je veux aller au Barça ». Et il en a remis une couche ce dimanche, « Maintenant, c’est bon ! ». Pour le média espagnol, la signature de Marquinhos ne serait donc plus qu’une question de temps. En quête d’un défenseur central, les Blaugrana n’ont jamais caché leur intérêt pour la pépite du PSG. Le club de la capitale souhaite le garder mais Marquinhos n’a pas envie de repartir à zéro avec l’arrivée imminente de Unai Emery à la tête de l’équipe. Mais il reste à voir ce qu’en pense Nasser Al-Khelaïfi.



Et Umtiti ?

Si le FC Barcelone parvient à s’offrir Marquinhos - les termes du contrat seraient déjà entendus entre les deux parties - alors cela barrerait la route à Samuel Umtiti. Longtemps sur les tablettes des dirigeants Blaugrana, le joueur de l’Olympique Lyonnais serait trop cher - 32 millions d’euros. Avec Marquinhos, on a vu pire comme plan B.