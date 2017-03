Mercato : Le PSG sur Mbappé, l’OM prospecte au Portugal, Coentrao et Kovacic vers un départ

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Impressionné par les prestations de Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG foncent sur la pépite monégasque. De son côté, l’OM prospecte au Portugal et espère conserver William Vainqueur tandis que le Real Madrid pourrait bien se séparer de Coentrao et Kovacic.

Le PSG pense à Mbappé, l’OM vise André Silva et Brahimi, des départs au Real Madrid cet été… Découvrez les informations et rumeurs mercato de ce mardi 21 mars.

Le PSG s’intéresse à Mbappé

Génie précoce, révélation de la Ligue 1, Kylian Mbappé met l’Europe à ses pieds. Les plus grands clubs le courtisent déjà dont le Real Madrid et Manchester United. Forcément, en France, le joueur de 18 ans fait aussi des envieux. A en croire Le Parisien, le PSG serait également intéressé par Kylian Mbappé et serait prêt à débourser plus que les 60 millions d’euros de la valeur estimée du joueur pour parvenir à ses moyens. Seul problème, le club du Rocher n’est pas vendeur. « Monaco va le garder. On ne le vendra pas à Paris » raconte un intime de Mbappé au quotidien.

Baromètre Téléfoot : 25% de chances de voir Mbappé au PSG

Kylian Mbappé n’a jamais fermé la porte à une arrivée au PSG. Début janvier, il confiait même son intérêt pour le club de la capitale. Mais la volonté de l’AS Monaco de le garder semble inébranlable et, de toute façon, la concurrence serait rude pour Paris.

Coentrao et Kovacic sur le départ

Cette saison, Fabio Coentrao et Mateo Kovacic sont loin de jouer les premiers rôles au Real Madrid. Le Portugais n’a disputé que 22 minutes en Liga tandis que le Croate compte 18 matches de championnat. D’après Jornal De Noticias, l’ancien latéral de l’AS Monaco envisagerait un retour au Portugal, plus précisément au Sporting Clube de Portugal ou au Benfica Lisbonne. De son côté, le milieu de terrain serait courtisé par Tottenham, à en croire The Mirror. Une offre de 25 millions d’euros est évoquée.

Baromètre Téléfoot : 95% de chances de voir Coentrao quitter le Real Madrid, 40% pour Kovacic

L’histoire entre le Real Madrid et Coentrao semble définitivement terminée. Quant à Kovacic, il est pétri de talent et pourrait encore représenter le futur de la Maison Blanche.

L’OM vise Brahimi, Silva et veut garder Vainqueur

Désormais sous pavillon américain, l’Olympique de Marseille rêve en grand et veut réaliser un mercato estival en corrélation avec ses ambitions. Comme le révélait la presse portugaise en début de mois, le club phocéen suivrait avec attention les prestations d’André Silva et de Yacine Brahimi. Le quotidien Record explique que, dans ce sens, des scouts de l’OM étaient présents à l’Estádio do Dragão dimanche pour superviser les joueurs lors de Porto-Setubal. En parallèle, le président marseillais, Jacques-Henri Eyraud, invité sur France Bleu Provence, a confirmé sa volonté de conserver William Vainqueur cet été, actuellement prêté par la Roma, sans option d’achat : « On n'a pas entamé les discussions. On le fera. Il a en tout cas montré qu'il était attaché au projet, à cette équipe ; ça ne peut être que positif. »





Baromètre Téléfoot : 20% de chances de voir Brahimi et Silva à l’OM, 75% pour Vainqueur

La concurrence s’annonce énorme pour André Silva, dans le viseur de plusieurs écuries européennes. Quant à Vainqueur, il a, à de nombreuses fois, démontré son attachement à Marseille. Reste à savoir si la Roma voulait le vendre.

Griezmann dit non au PSG

Lundi, Antoine Griezmann a participé à un tchat avec les internautes de L’Equipe. Le Français en a profité pour répondre aux rumeurs sur son avenir. S’il n’écarte pas un transfert en Espagne, le joueur, qui se sent parfaitement bien à l’Atlético, a fait une croix sur le PSG : « Non. Pas envie de partir de l’Atlético, à Paris, en Chine, aux USA, en Russie ou ailleurs. Le Barça et le Real : Pourquoi pas ? C’est un rêve de jouer pour les plus grands et ces deux clubs en font partie comme le Bayern et les Anglais, dont je rêve depuis petit. Mais là, je ne me vois pas au Barça ou au Real. Ni même ailleurs… Je suis bien en Espagne, il y a du soleil. Cela aide. J’ai besoin de ça pour être heureux dans ma vie privée. Et donc sur le terrain. Car les deux sont liés. »