Mercato: le PSG serait proche d'engager Pepe d'après la Cadena Ser, tandis que Mundo Deportivo révèle l'intérêt du Barça pour Di Maria et Silva

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le PSG serait prêt à se renforcer en défense avec le rugueux Pepe (Real Madrid), assure la Cadena Ser. Le Barça voudrait du sang neuf côté offensif et aurait coché les noms de Bernardo Silva et d'Angel Di Maria sur sa short-list, selon les informations de Mundo Deportivo. A Bola indique que l'Inter Milan se renseigne pour Renato Sanches.

Pepe, nouveau taulier en défense pour Paris ?

Information surprenante relayée par la radio espagnole Cadena Ser ce mardi 9 juin. Selon elle, le PSG serait très proche de s'attacher les services de Pepe, le défenseur central du Real Madrid. Le Portugais de 34 ans, qui sera en fin de contrat avec les Merengue en juin, aurait même "un pied et demi" à Paris.

Baromètre Téléfoot : 25% de chances de voir Pepe signer au PSG cet été

La rumeur Pepe revient d'un coup, alors que les rumeurs envoyant le défenseur en Chine vont bon train depuis des mois. Dans le même temps, le Real Madrid n'a pas renoncé à prolonger son joueur présent depuis 2007... même si l'arrivée très probable de Theo Hernandez jette un doute sur le futur de Pepe à Madrid.

Mais avec Marquinhos et Thiago Silva, Paris a ses deux titulaires en défense centrale, avec Presnel Kimpembe en doublure de luxe. Pepe viendrait-il pour être remplaçant ? Pas sûr, d'autant qu'il vise le Mondial 2018. A moins que le statut du capitaine Thiago Silva soit remis en question... Pour l'instant, la rumeur Pepe au PSG paraît encore un peu grosse. A suivre de près toutefois.

Le Barça songe à Bernardo Silva... ainsi qu'à Angel Di Maria

Le FC Barcelone va chercher à se renforcer en attaque. Non pas que les Blaugrana aient besoin de changer leur trio Lionel Messi-Luis Suarez-Neymar, qui a encore dépassé les 100 buts cette saison. Le Barça chercherait plutôt un profil hybride, entre attaquant et milieu polyvalent. Arda Turan n'a pas convaincu. D'après Mundo Deportivo, les Catalans ont plusieurs noms sur leur liste : Bernardo Silva de l'AS Monaco, Marco Reus du Borussia Dortmund, Victor Vitolo du FC Séville... ainsi qu'Angel Di Maria du PSG. Barcelone aurait des vues sur l'Argentin, passé par le Real Madrid. Di Maria a brillé en février dernier lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, avant de rater une occasion en or lors du match retour cauchemardesque.



Baromètre Téléfoot : 10% de chances de voir Angel Di Maria signer au FC Barcelone cet été

On ignore encore quels sont les plans du Paris Saint-Germain concernant El Fideo, transparent durant la première moité de saison mais bien meilleur depuis l'arrivée de Julian Draxler. La signature possible d'Alexis Sanchez rebattrait les cartes dans la capitale. Et côté barcelonais, cet intérêt est un peu surprenant. Un ancien Madrilène, très attaché au Real, comme recrue potentielle ?

Un profil à la Bernardo Silva ou à la Marco Reus, plus jeunes, correspond mieux aux attentes habituelles du Barça. Et Angel Di Maria ne s'est pas fait que des amis lors du fameux 6-1 au Camp Nou : Neymar l'avait clashé sur les réseaux sociaux (ainsi que Layvin Kurzawa et Adrien Rabiot) parce que l'Argentin avait fait un signe "chut" quand Edinson Cavani marqua le but du 3-1... Et enfin, pas sûr que Paris accepte de vendre un de ses joueurs majeurs au club qui l'a humilié.

L'Inter Milan se renseigne pour Renato Sanches

Acheté pour 35 millions d'euros au Benfica il y a un an, Renato Sanches n'a pas vécu une première saison très réjouissante au Bayern Munich. Le Portugais de 19 ans a eu peu de temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti, à tel point que certains s'interrogent sur sa capacité à percer en Bavière. Sanches lui-même s'est plaint de ne pas assez jouer. Selon le quotidien portugais A Bola, l'Inter Milan garde un oeil attentif sur le champion d'Europe des nations 2016. Les Nerazzurri auraient même sondé le joueur. A Bola précise que l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille ne seraient pas contre un prêt.

Baromètre Téléfoot : 20% de chances de voir Renato Sanches signer à l'Inter Milan cet été

Carlo Ancelotti n'a rien contre les jeunes pépites. Seulement, la comète Sanches a débarqué très très vite au très haut niveau, et il n'est pas simple de passer du Benfica au Bayern en un clin d'oeil. L'effectif bavarois est très fourni, d'où aussi ce temps de jeu réduit.

Mais Xabi Alonso part à la retraite, ce qui libère une place dans l'entrejeu. Philipp Lahm, habitué à jouer un peu partout, raccroche aussi les crampons. Renato Sanches n'a pas l'intention de quitter le navire, et il a sans doute raison car il a une carte à jouer. A moins d'une offre mirobolante de l'Inter, le Golden Boy 2016 va rester à Munich.