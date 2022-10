Mercato : Le PSG signe Kaïs Ruiz, le prodige du FC Barcelone

Dans l’ombre des plus grandes stars mondiales, le Paris-Saint Germain prépare son futur et s’assure un avenir prometteur. Le club de la capitale a enrôlé Kaïs Ruiz au FC Barcelone, un jeune joueur talentueux de 13 ans.

« Dream Bigger ». C’est avec ce slogan que le Qatar, sous la houlette de Nasser Al-Khelaïfi, a débarqué au Paris-Saint Germain en 2011. Si le mercato estival n’impressionne pour le moment personne, le gros coup pourrait être la venue de Kaïs Ruiz. Après tout, les dirigeants l’ont assez martelé, le projet du PSG est sur le long-terme.





Kaïs Ruiz, du rêve au Barça

Originaire de Lyon, Kaïs Ruiz caresse dès son plus jeune âge de devenir footballeur professionnel. A sept ans, alors que les autres enfants tâtent la balle en mousse dans la cours de récréation, le petit Kaïs prend l’avion et s’envole pour le FC Barcelone, en 2009. Les émissaires de la Masia ont eu l’œil, et ont vu en lui un talent indéniable.









Retour en France

Le conte de fée de Kaïs Ruiz au FC Barcelone tourne rapidement au cauchemar. Pas à cause du jeune garçon, mais des sanctions infligées au club Catalan. Puni pour avoir recruté des mineurs, le Barça ne peut plus faire jouer Kaïs Ruiz en matches officiels. Pour continuer son apprentissage, le jeune décide alors de retourner en France. Pisté par l’Olympique Lyonnais, il s’est finalement engagé au Paris-Saint Germain, comme il l’a annoncé sur son compte Instagram. Depuis plusieurs semaines, le jeune s’entraînait au Camp des Loges. En juin, il a même disputé un match avec la génération 2002 (U13) contre Torcy. Le Parisien révèle que sa famille s’est installée dans les Yvelines, et que son père pourrait rejoindre l’équipe des recruteurs de centre de formation. Kaïs, lui, intégrera à la rentrée le centre de pré-formation.





Kaïs, quel profil de joueur ?

Milieu de terrain offensif axial de formation, Kaïs Ruiz est bien connu sur internet. Le joueur a pour habitude de poster des vidéos de ses prouesses sur les différents réseaux sociaux. Dribbleur, il a également une précision chirurgicale quand il s’agit de botter le cuir.









Le PSG développe son centre de formation

La venue de Kaïs Ruiz est un signal fort de la part du Paris-Saint Germain. Ce transfert démontre la volonté du PSG de faire de son centre de formation l’un des meilleurs au monde. Avec Kaïs, Paris étoffe son effectif de jeunes et construit son avenir. L’Equipe révélait récemment que le club francilien voulait recruter Carles Romagosa à la tête de son centre de formation. Un ancien du FC Barcelone, qui a vu pousser Lionel Messi, Xavi, Iniesta et bien d’autres à la Masia.