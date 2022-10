Mercato PSG : un accord à 65 millions d'euros pour Angel Di Maria ?

L'Argentin Angel Di Maria se rapproche du PSG. Selon Marca, les dirigeants du Real Madrid auraient accepté une offre de 65 millions d'euros. Mais, avant de signer, le club de la capitale devrait vendre Pastore et Lavezzi.

Selon les informations de Marca, le PSG et le Real Madrid sont tombés d'accord sur un transfert d'Angel Di Maria. Le montant du transfert serait de 65 millions d'euros et l'officialisation sera effective une fois que le club de la capitale aura vendu Lavezzi et Pastore.

Pourtant Ancelotti voulait le conserver

"Di Maria est un joueur du Real. Il doit arriver le 5 août. C'est clair qu'il y aura plus de concurrence avec James et Kroos, mais c'est comme ça dans tous les grands clubs et cela donne de l'énergie à l'équipe. La saison dernière, nous avons connu des problèmes dans la dernière ligne droite à cause de joueurs blessés qu'on ne pouvait pas remplacer. Avec ces deux joueurs en plus, nous avons la possibilité d'aller jusqu'au bout sans problème." déclarait Carlo Ancelotti en conférence de presse. Apparemment, Angel Di Maria sera bientôt un joueur du PSG, au grand dam du coach italien.

65 millions d'euros, 5 ans et un salaire de 8 millions d'euros

Le Real Madrid et le PSG se seraient donc entendus sur un départ d'Angel Di Maria vers la Ligue 1. Si, pendant un temps, il fut question d'un prêt payant avec option d'achat, les dirigeants qatari sont finalement prêts à signer un chèque de 65 millions pour s'attacher les services de l'Argentin. Ce dernier parapherait un contrat de cinq ans, avec un salaire de 8 millions d'euros net, soit pratiquement le double de ce qu'il touche avec les Merengue. En cas de dossier bouclé, il s'agirait de la meilleure vente du Real Madrid, devant Mezut Özil, parti à Arsenal pour 50 millions d'euros.

Mais, le PSG doit vendre

Handicapé par le fair-play financier, le PSG sera dans l'obligation de vendre pour s'offrir Angel Di Maria. Toujours d'après Marca, le double Champion de France en titre s'apprête à céder Ezequiel Lavezzi et Javier Pastore. Les liquidités dégagées devraient permettre de couvrir l'indemnité de transfert du madrilène. En somme, la balle est dans le camp du club français et il n'y a plus qu'à trouver les candidats susceptibles d'être intéressés par les deux joueurs argentins.