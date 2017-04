Mercato - PSG : Unai Emery veut que Thiago Motta reste

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Thiago Motta, pilier du PSG depuis son arrivée en Ligue 1, arrive en fin de contrat en juin prochain. Mais il pourrait toujours porter le maillot parisien la saison prochaine puisqu’une prolongation d’un an est dans les tuyaux et qu’Unai Emery souhaiterait le conserver.





« C’est un joueur qui donne beaucoup de confiance aux autres joueurs »

Il y a un PSG avec et sans Thiago Motta. Et ça, Unai Emery le sait mieux que quiconque pour évoluer au plus près de l’effectif. Le milieu Italien, qui a fêtait son 200e match avec le club de la capitale cette semaine, approche de la fin de sa carrière. Mais il reste encore très important aux yeux du coach espagnol. En conférence de presse, il n’a pas tari d’éloges à l’égard de celui qui aura 35 ans cette année, « Dans le groupe, c’est un joueur qui apporte à l’équipe sa qualité et ses capacités mais il est aussi un joueur qui a de l’expérience. C’est un joueur qui donne beaucoup de confiance aux autres joueurs quand il est sur le terrain, pour jouer avec une idée et un style très clair. »



« Mon opinion, c’est qu’il peut continuer »

Très content de lui, Unai Emery estime qu’il peut rempiler une saison de plus. Et c’est d’ailleurs la tendance actuelle, « J’ai donné mon opinion au club et je crois qu’il peut continuer parce qu’il est un joueur qui a maintenu sa régularité. C’est vrai qu’il a eu par moments quelques blessures qui l’ont privé de quelques matches mais, quand il est prêt et bien, c’est un joueur qui est, aujourd’hui et maintenant, un bien pour l’équipe avec sa qualité. Mon opinion, c’est qu’il peut continuer. »





Une saison de plus ?

« Je n'ai pas encore pris ma décision, mais cela se fera en harmonie avec le club » déclarait Thiago Motta au terme du match face à Monaco en Coupe de France. Toutefois, il est fort probable qu’il joue une saison de plus pour le PSG, au terme de laquelle il préparera sa reconversion. Thiago Motta souhaiterait devenir entraîneur et les dirigeants parisiens pourraient l’aider à assouvir son désir en lui confiant une équipe de jeunes dès l’été 2018. Une sorte de prêté pour un rendu et, surtout, une volonté affirmée du PSG de ne pas se séparer de Thiago Motta, d’une manière ou d’une autre et quel que soit le rôle qu’il tiendrait à court, moyen et long termes. Le plan semble en tout cas décidé : joueur en août 2017, apprenti coach un an plus tard.