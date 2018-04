Mercato: le PSG viserait Casemiro pour remplacer Thiago Motta selon As

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La saison n'est pas terminée, mais le PSG songe déjà à la suivante. Et l'un des chantiers qui attend le club cet été se situe au milieu de terrain. Thiago Motta, 36 ans en août, arrive en fin de contrat, et il est plus que temps de lui trouver un successeur durable.





Trouver un successeur à Thiago Motta devient urgent



La quête d'un nouveau milieu de terrain défensif ne date pas d'hier à Paris. Ces dernières années, le club a testé Yohan Cabaye, Benjamin Stambouli et Grzegorz Krychowiak, sans succès. Cet hiver, c'est Lassana Diarra qui a été recruté. Mais l'international français n'a pas encore pu montrer qu'il pouvait assurer durablement le rôle de sentinelle. Et Adrien Rabiot, Giovani Lo Celso et Marco Verratti se sentent mieux en évoluant un cran plus haut.



As, le quotidien espagnol proche du Real Madrid, annonce dans son édition de ce mardi 17 avril que Paris a un nouveau joueur dans son viseur pour remplacer Thiago Motta. Ce joueur, c'est Casemiro.





Casemiro séduit Paris



Sous la houlette de Zinedine Zidane, le Brésilien est devenu incontournable chez les Merengue. Travailleur, technique, Casemiro est en plus capable d'envoyer de lourdes frappes lointaines. Le contact avec lui peut se faire assez facilement, car le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, l'avait déjà attiré en prêt au FC Porto en 2014.



Cette année, Paris a pu voir de ses yeux les capacités de l'international auriverde. Lors de la double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Casemiro a brillé avec ses coéquipiers, supplantant les Parisiens dans l'entrejeu. C'est lui qui avait marqué le but de la victoire des Madrilènes au match retour au Parc des Princes (une frappe détournée).





Une clause libératoire très élevée





As ne parle que d'un simple intérêt pour l'instant. Et quoi qu'il en soit, il ne sera pas facile d'attirer le joueur de 26 ans. D'abord, Casemiro est sous contrat jusqu'en 2021 et il est parfaitement installé dans le onze du Real avec Toni Kroos et Luka Modric. D'autre part, sa clause libératoire est très élevée.



Pour s'offrir le Brésilien, Paris devrait faire comme l'été dernier avec Neymar en déboursant la somme fixée par cette clause. Et celle de Casemiro s'élève à 200 millions d'euros ! Cela ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire après Neymar (222 millions d'euros).