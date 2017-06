Mercato : Puel poussé vers la sortie par ses dirigeants

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Malgré une huitième place en Premier League et une finale de Cup (perdue) face à Manchester United, le technicien français n'a pas convaincu ses dirigeants de le conserver.

Téléfoot, l’After - Le Oui-Non avec Claude Puel

The Express annonce son licenciement



Si l’information n’est pas encore officielle, The Express l’a annoncé tard en exclusivité cette nuit : un an seulement après son arrivée, Claude Puel aurait été remercié et serait entré dans le processus des négociations visant à payer ses deux dernières années de contrat. Une séparation qui peut sembler surprenante au regard du parcours de l'entraîneur français pas vraiment adepte des passages express dans les clubs qu'il a précédemment fréquentés. Surprenant également au regard du parcours du parcours du club du sud de l'Angleterre huitième de Premier League et finaliste (malheureux) de la League Cup face à Manchester United.



"Terminer 8e au classement, c'est intéressant"

Mais une ultime défaite à domicile privant Southampton d'Europe (0-1 face à Stoke City) a certainement eu raison de son avenir. Claude Puel se forçait pourtant à voir le verre à moitié plein. "Les supporters voulaient la victoire. Ils voulaient des buts et bien terminer la saison. J'en suis conscient. C'est normal. Il est important pour moi de garder en tête le positif. L'attitude et l'état d'esprit ont été intéressants. Et ce, jusqu'à la fin de la saison. Nous n'avons pas été récompensés. Terminer 8eme au classement, c'est pour moi intéressant (...) Je veux garder le positif. Je suis fier de mes joueurs. Ils ont eu la bonne attitude et le bon état d'esprit toute la saison." Pour Ralph Krueger, le président des Saints, le verre était bien à moitié vide. Plus concrètement, les divergences entre les deux parties porteraient sur la stratégie à adopter et les moyens à investir sur le prochain Mercato.

Où va t-il rebondir?

A 55 ans, l'ancien technicien du Gym ne devrait pas souffrir trop longtemps de cet échec et rebondir aisément. Reste à faire le meilleur choix. Pour l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais, l'AS Saint-Etienne n'est pas celui-là. Sollicité depuis plusieurs semaines par le club du Forez, l'ancien champion de France avec Lille a signifié aux dirigeants de l'ASSE en début de semaine une fin de non-recevoir. D'autres (nombreuses) pistes ne devraient pas tarder à émerger...