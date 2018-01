Mercato : Puel retient Mahrez, Buffon réfléchit à son avenir et Chelsea pense à Kurzawa selon Sky Sport

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pour ce vendredi, la rédaction de Téléfoot fait le point sur les dernières infos mercato. Au menu de ce jour quelques indiscrétions un peu surprenantes sur Buffon, Mahrez, et Kurzawa.





Claude Puel retient Mahrez

Un temps annoncé à Liverpool suite au départ de Coutinho, il semblerait finalement que Riyad Mahrez finira la saison du côté de Leicester. C’est ce qu’affirment les journalistes du Mirror qui écrivent dans leur édition de ce vendredi que Claude Puel insiste pour conserver son talentueux milieu offensif de 26 ans.









Buffon : « J’aimerais encore jouer avec la Juve »

Voilà une déclaration qui risque de faire plaisir à de nombreux supporters turinois. Dans les colonnes de La Repubblica, Gianluigi Buffon a fait part de sa réflexion sur la poursuite ou non de sa carrière. Le gardien qui fêtera ses 40 ans le 28 janvier a annoncé « J’aimerais bien continuer à jouer avec la Juve, mais la meilleure solution doit être trouvée avec le club, en construisant ensemble, si possible, un chemin logique et partagé. Bien sûr je ne veux pas devenir un problème pour la Juventus ou mes coéquipiers, je rencontrerais bientôt le président Agnelli. […] Aller plus loin si l’on me propose un nouveau contrat ? C’est la Juve ou rien. »









Arsenal pense au Brésilien Maycon

Selon The Sun, les Gunners suivraient de très près Maycon, le jeune milieu de terrain des Corinthians. Agé de 20 ans, le Brésilien est également suivi par Naples. Évoluant devant la défense, il viendrait combler le manque laissé par Coquelin parti du côté de Valence, mais cela ne devrait pas être pour cet hiver selon nos confrères du Sun mais plus pour cet été. La valeur du numéro 8 des Corinthians est pour le moment estimée à 10 millions d’euros.











Chelsea pense à Layvin Kurzawa

L’information la plus surprenante vient de Sky Italia. Selon la branche italienne de Sky Sports, Antonio Conte serait séduit par le profil de Kurzawa et penserait à le recruter l’été prochain pour le mettre en concurrence avec Marcos Alonso sur le flanc gauche de la défense. Titulaire indiscutable avec le PSG cette saison, l’international français plairait à l’entraîneur italien, tout comme le latéral gauche de l’AS Roma Emerson Palmieri.