Mercato : Rafael et Darder vers l’OL, Casco vers l’OM, Arsenal sur Benzema ?

Après un weekend relativement calme sur le marché des transferts, le mercato devrait reprendre ce lundi avec plusieurs officialisations. Ca va bouger en France et en Europe.

Après la blessure de Clément Grenier, indisponible quatre mois, l’Olympique Lyonnais s’active sur le mercato. Marseille poursuit son recrutement avec un Argentin, tandis que le Paris-Saint Germain devrait officialiser le transfert d’Angel Di Maria dans la semaine.





Rafael et Darder vers l’OL

Toujours en quête d’un milieu de terrain pour remplacer Clément Grenier, blessé pour les quatre prochains mois, Lyon devrait prochainement recruter Sergi Darder. Selon L’Equipe, Jean-Michel Aulas va dépenser cinq millions d’euros plus bonus pour le milieu de 21 ans de Malaga. L’Olympique Lyonnais est également sur le point de recruter Rafael, selon le quotidien sportif. Le club français débourserait trois millions d’euros pour s’attacher les services du latéral droit de Manchester United, qui compte déjà deux sélections avec le Brésil. Il n’entrait plus dans les plans de Louis Van Gaal. Le Brésilien devrait s’engager pour quatre saisons et émarger à 2,5 millions par an.





Les 5 choses à savoir sur Sergi Darder, la nouvelle cible de l#39;OL. Par @Ilyesramdani1 http://t.co/0FiUvgXDQZ pic.twitter.com/1NT5Yi1bUH dash; Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 2 Août 2015

Di Maria au PSG, une question d’heures

La bande à Hubert Fournier n’abandonne pas non plus la piste Mathieu Valbuena. D’après les informations de L’Equipe, le club et le joueur du Dynamo Moscou seraient tous proches de conclure un accord pour le salaire du Petit Vélo. Jean-Michel Aulas n’a toujours pas écarté la piste Younès Belhanda.

Le feuilleton devrait trouver son épilogue en début de semaine. Angel Di Maria s’apprête à signer au Paris-Saint Germain. L’Argentin est arrivé à Doha, au Qatar, dimanche soir, afin d’y passer sa visite médicale. Le PSG va débourser 63 millions d’euros à Manchester United pour s’attacher les services de l’ailier.











Casco vers l’OM

Après avoir perdu une multitude de joueurs durant le début du mercato, l’Olympique de Marseille continue de se renforcer. Après les venues notamment de Lassana Diarra et d’Abou Diaby, le club phocéen va enregistrer la signature de Milton Casco, explique L’Equipe. Ce weekend, aux micros d’OM TV, Vincent Labrune avait dévoilé quelques indices : « On va vraisemblablement finaliser dans les jours qui viennent l’arrivée d’un défenseur argentin un peu plus expérimenté. » Le défenseur devrait débarquer en France dans les prochains jours.





Benzema à Arsenal, vraiment ?

Depuis plusieurs saisons, à chaque mercato, Karim Benzema est envoyé à l’étranger, et à Arsenal notamment. Depuis quelques jours, la rumeur ne cesse de prendre de l’ampleur. Dimanche, AS en faisais même sa Une : Arsène Wenger serait passé à l’offensive pour recruter le joueur du Real Madrid, et aurait même proposé 65 millions d’euros aux Merengue. En conférence de presse, le manager des Gunners a démenti : « Non honnêtement, non. Je ne vois pas qui a parlé de ça. »





Liverpool sur Cheryshev

Il ne sera pas titulaire au Real Madrid la saison prochaine, mais il a marqué quelques points lors des matches de présaison. Denus Cheryshev a également séduit Liverpool, qui devrait formuler une offre de 21 millions d’euros aux Merengue, selon le Daily Express.